За законами США, звичайна RTX 5090 занадто технологічна, щоб експортувати її в Китай.

У відеокарті RTX 5090D, розробленій спеціально для китайського ринку, будуть передбачені обмеження на майнінг.

Користувач китайського форуму Chiphell, до якого вже потрапила до рук RTX 5090D, повідомляє, що у відеокарті заблоковано можливість оверклокінгу, андерволтингу та навіть використання її в системі з кількома GPU.

Крім того, відеокарта скидає потужність, якщо запустити на ній машинне навчання або майнінг протокол. При цьому генеративний штучний інтелект разом із пристроєм працює.

Відео дня

За законами США, оригінальна RTX 5090 занадто потужна для експорту в Китай, тому було вирішено випустити окрему версію, те ж саме Nvidia провертала і з RTX 4090.

У D-версії (що означає Dragon) 4090 компанія серйозно урізала продуктивність. У RTX 5090D ж вийшла інша ситуація: за швидкістю це та ж 5090, зменшили тільки продуктивність ШІ-ядер. Потужність штучного інтелекту відеокарти впала з 3352 терафлопс до 2375 терафлопс.

Китайські користувачі поки не знають, як обходити ці обмеження, але видання Tom's Hardware згадало історію з технологією Lite Hash Rate від тієї ж Nvidia на відеокартах RTX 30. Вона мала обмежити майнінг криптовалюти Ethereum на чипах компанії, але надалі була повністю зламана.

Раніше ми розповідали, що різниця в продуктивності RTX 5090 і RTX 4090 без використання DLSS 4 виявилася не такою і великою. Нове покоління випереджає минуле в середньому на 20%.

Вас також можуть зацікавити новини: