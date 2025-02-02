RTX 3060 залишається найпопулярнішою відеокартою, а процесори AMD стали трохи популярнішими.

Магазин Steam щомісяця оновлює дані щодо обладнання своїх користувачів і публікує їх у відкритому доступі. Ці дані нам цікаві тим, що дають змогу дізнатися, на якому середньостатистичному ПК грає більшість геймерів у світі.

Станом на січень 2025 року найпопулярнішою відеокартою серед Steam-користувачів залишається Nvidia RTX 3060. Її використовують 5,20% геймерів. Друге місце посідає RTX 4060 для ноутбуків (4,61%), а на третьому – настільна RTX 4060 (4,60%).

При цьому багато хто досі використовує такі застарілі моделі, як GTX 1650, GTX 1060 і GTX 1660 SUPER, з якими скоро доведеться попрощатися. У першій десятці, як і раніше, немає жодної AMD Radeon.

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Процесори з шістьма ядрами є найпоширенішими (32,04%) серед гравців у Steam. На другому місці 8-ядерні, а на третьому 4-ядерні. Чипи Intel встановлені в 62% системах, і цей показник знижується щомісяця. Процесори AMD використовуються в 36% ПК.

За ОЗП розподіл такий: 16 ГБ (44,72%), 32 ГБ (33, 21%), 8 ГБ (9,55%). Підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1080p. Windows 11 залишається найпопулярнішою OC. Її використовують 53,46% гравців. Windows 10 – 42,87%.

Найпоширеніша збірка має такий вигляд:

Нагадаємо, 30 січня в продаж надійшла перша партія відеокарт нового покоління GeForce RTX 5090 і 5080 – у США і багатьох країнах Європи її розкупили за кілька хвилин. Перекупники вже активізувалися – у них ціна на відеокарти сягає $6000.

Раніше цього місяця компанія Viewsonic випустила один із найдешевших ігрових моніторів із частотою оновлення 144 Гц. Його ціна становить лише 55 доларів або 2300 грн.

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