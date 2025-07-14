Далека від ідеалу Radeon RX 9060 XT лише в одному – низька продуктивність в іграх із трасуванням променів.

Відомий зарубіжний портал Notebookcheck опублікував огляд відеокарти Radeon RX 9060 XT у виконанні Gaming OC від Gigabyte. Йдеться про версію з 16 ГБ пам'яті, яка позиціюється як альтернатива Nvidia RTX 5060 Ti.

У своєму ціновому сегменті, це, мабуть, найкраща відеокарта для ігор у 1440p, йдеться в матеріалі. Втім, це твердження вірне тільки якщо вдасться знайти її за рекомендованою роздрібною ціною, яка становить 349 доларів (~14 500 грн).

У Radeon RX 9060 XT доволі великий для цієї цінової категорії об'єм відеопам'яті – 16 ГБ, завдяки чому життєвий цикл відеокарти при 2К-геймінгу збільшується порівняно з конкурентами. Тести показали, що сьогодні навіть 10 ГБ VRAM буває недостатньо для максимальних налаштувань графіки в 1080р.

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Також новинка AMD пропонує сучасну архітектуру RDNA4 і підтримку просунутої технології FSR 4, хорошу продуктивність як в відеоіграх, так і в професійних 3D-додатках, зручний 8-контактний роз'єм живлення і режим зупинки вентилятора.

Далека від ідеалу карта лише в одному – низька продуктивність у проєктах із трасуванням променів. Також оглядачі поскаржилися на можливість підключення до GPU всього трьох дисплеїв, хоча для більшості користувачів це навряд чи стане значним недоліком.

Як УНІАН уже писав, відеокарти GeForce RTX 5060 Ti нарешті досягли рекомендованих цін після періоду дефіциту і штучно завищених цінників. Версію з 16 ГБ VRAM сьогодні можна купити за 429 доларів.

Свіже опитування Steam показало, що найпопулярнішою відеокартою серед ПК-геймерів є мобільна RTX 4060. За нею йдуть RTX 3060 і звичайна RTX 4060.

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