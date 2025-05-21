AMD анонсувала відеокарту RX 9060 XT, вона ідеальна для бюджетного ігрового комп'ютера

"Червоні" заявляють, що їхня новинка швидша, ніж RTX 5060 Ti.

AMD офіційно представила відеокарту RX 9060 XT на виставці Computex 2025. Уже є характеристикам, ціна і навіть перші результати в бенчмарках. Новинка заявляється як прямий конкурент RTX 5060 Ti.

RX 9060 XT отримала 32 обчислювальні блоки на архітектурі RDNA 4, 32 прискорювачі трасування променів і 64 блоки для задач ШІ. Частота буста - до 3,13 ГГц.

Стартова ціна - 300 доларів за версію з 8 ГБ відеопам'яті і 350 за модель із 16 ГБ. Для порівняння, рекомендовані ціни на RTX 5060 Ti - 380 і 430 доларів відповідно, хоча на ділі ці карти часто коштують дорожче.

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На презентації AMD показала порівняльні тести RX 9060 XT і RTX 5060 Ti в роздільній здатності 1440p. За їхніми даними, новинка на 6% швидша, при цьому дешевша. Звичайно, це внутрішні дані компанії, і для об'єктивної картини потрібно дочекатися незалежних оглядів, але старт виглядає обнадійливим.

У плані енергоефективності карта теж радує: заявлений TGP становить від 150 до 182 Вт, приблизно на рівні конкурента від NVIDIA.

RX 9060 XT підтримує технології на кшталт FSR 4, але це, звичайно, не Multi Frame Generation, якою так активно хваляться в лінійці RTX 50. Утім, AMD уже анонсувала оновлення FSR 4 з кодовою назвою Redstone, яке має згладити різницю. Старт продажів заплановано на 5 червня.

Раніше ми розповідали, що техноблогери звинуватили Nvidia в маніпуляції з відеокартою RTX 5060.

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