Лідером серед відеокарт стала ноутбучна RTX 4060, а загальна частка Windows 11 наближається до 60%.

Steam опублікував свіжу статистику щодо обладнання користувачів за червень 2025-го. ПК-майданчик регулярно проводить опитування, щоб визначити, які комплектуючі найбільш популярні серед геймерів.

Найпопулярнішою операційною системою залишається Windows 11. За місяць вона додала 1,5%, а загальна частка наближається до 60%. Windows 10 у 2025 році використовують менше ніж 37% ПК-геймерів.

Лідером серед відеокарт є Nvidia RTX 4060 – причому не десктопна, а ноутбучна версія. Частка прискорювача зросла на 0,33% і склала 4,79%. За нею йдуть RTX 3060 (4,42%) і десктопна RTX 4060 (4,24%). Що до серії RTX 5000, то найпоширенішою виявилася RTX 5070. Вона посідає 26 сходинку з часткою 0,95%.

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Інша статистика:

Найпопулярніші процесори – 6-ядерні (30,32%), 8-ядерні (24,07%)

Найпопулярніші обсяги ОЗП – 16 ГБ (43,05%), 32 ГБ (34,37%);

Найпопулярніші обсяги відеопам'яті – 8 ГБ (33,92%), 12 ГБ (18,82%);

Найпопулярніші роздільні здатності екрана – 1920x1080 (54,54%), 2560x1440 (19,86%).

Найпопулярніші VR-гарнітури – Oculus Quest 2 (31,38%), Quest 3 (16,28%).

Таким чином, найпопулярніша збірка ПК влітку 2025 року містить 6-ядерний процесор із частотою 2,3-2,7 ГГц, 16 ГБ оперативної пам'яті та GeForce RTX RTX 4060 Laptop, а як ОС геймери вибирають Windows 11.

Раніше стало відомо, що NVIDIA припиняє підтримку відеокарт GTX 700, 900 і 1000. Наступний великий апдейт драйверів стане для них останнім.

А на початку липня стартував продаж нової відеокарти Nvidia GeForce RTX 5050. Це найдоступніший графічний прискорювач у сімействі RTX 5000, орієнтований на геймерів з обмеженим бюджетом.

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