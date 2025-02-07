Скорочення поставок торкнеться як базової RTX 4060, так і Ti-версії.

За інформацією джерел VideoCardz, корпорація Nvidia починає скорочувати постачання відеокарт GeForce RTX 4060 і 4060 Ti. Поставки планується урізати на 60% напередодні швидкого анонсу RTX 5060. Це торкнеться всіх партнерів "зелених".

Цілком імовірно, що до березня обсяги поставок скоротяться ще сильніше, і в підсумку виробництво моделі повністю припиниться. Експерти не виключають сценарію, за якого на ринку виникне дефіцит цих карт, що призведе до зростання їхньої вартості в роздрібних магазинах.

Nvidia офіційно ще не анонсувала RTX 5060 і 5060 Ti. Якщо вірити численним чуткам, старт продажів відбудеться в березні. Про характеристики мало що відомо, але об'єм відеопам'яті навряд чи зміниться: базовій версії приписують 8 ГБ, а версія Ti має вийти у двох варіантах – на 8 і 16 ГБ. Головним апгрейдом стане перехід на відеопам'ять GDDR7.

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Інформації про ціни нових відеокарт теж немає. Зараз GeForce RTX 4060 можна купити за $299, RTX 4060 Ti коштує $399 за версію з 8 ГБ пам'яті і $499 за версію з 16 ГБ пам'яті.

Референсних версій GeForce RTX 5060 і RTX 5060 Ti від самої Nvidia не планується, карти будуть випускати тільки партнери компанії.

Свіже опитування Steam показало, що GeForce RTX 3060 залишається найпопулярнішою відеокартою серед ПК-геймерів, але RTX 4060 дихає їй прямо в спину.

З погляду позиціювання конкурентами RTX 5060 можуть стати Intel Arc B580 і Radeon RX 9060. Остання ще не анонсована, а ось перша з 12 гігабайт пам'яті і ціною 250 доларів називають найкращою картою на сьогодні за "ціною-продуктивністю".

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