Intel Arc B580 кладе на обидві лопатки як Radeon RX 7600, так і RTX 4060, при цьому обидві карти дорожчі і пропонують лише 8 ГБ VRAM.

У мережі почали з'являтися огляди відеокарти Intel Arc B580, представленої на початку грудня. Журналісти залишилися дуже задоволені новинкою, а Tom's Hardware навіть назвали її найкращою карткою в сегменті до 250 доларів.

У новинки досить великий для цієї цінової категорії об'єм відеопам'яті – 12 гігабайтів. Те, чого не вистачає GeForce RTX 4060 і Radeon RX 7600. Також вона пропонує хороше охолодження, гарний дизайн і видатну продуктивність в операціях з ШІ.

Тести Tom's Hardware показали, що карта швидша за всіх конкурентів в іграх при роздільній здатності 1080p і 1440p, а в 4K Arc B580 обходить навіть RTX 4060 Ti. Також прискорювач дуже непогано показує себе в режимі з трасуванням променів. Що цікаво, у низці ігор падіння продуктивності при активації трасування у B580 найнижче серед усіх адаптерів.

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Далека від ідеалу карта лише в одному – енергоспоживанні. В ігрових тестах Intel Arc A580 споживає близько 180 Вт, що перевищує показали RTX 4060 Ti і майже на рівні з RTX 4070. Крім того, карта практично не піддається розгону, хоча для більшості покупців це навряд чи стане значним недоліком.

Як підсумок, автори кажуть, що за свої гроші (а коштує картка $249) – Arc A580 найкраща відеокарта прямо зараз за "ціною-продуктивністю". Звісно, треба розуміти, що зараз її порівнюють з актуальними моделями, але вже за місяць чи трохи більше повинні вийти RTX 5060 і RX 8600, хоча обидві майже напевно будуть помітно дорожчими за новинку Intel.

Презентація нових відеокарт Nvidia очікується в січні 2025 року. Якщо вірити чуткам, то GeForce RTX 5090 буде справжньою відеокартою-"монстром" із 32 ГБ пам'яті, а ось RTX 5060 залишиться з 8 ГБ пам'яті. Приблизно в цей же час AMD випустить нові відеокарти RDNA 4 (Radeon 8000).

Свіже опитування Steam показало, що на якому ПК грає більшість геймерів планети у 2024 році. Найпопулярнішою відеокартою є GeForce RTX 3060, а колись лідер GTX 1060 вперше вилетів із топ-10.

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