Найімовірніше, RTX 5060 і RTX 5060 Ti матимуть по 8 ГБ пам'яті, хоча старша модель отримає ще версію з 16 ГБ.

Схоже, ранні "витоки" про те, що компанія Nvidia випустить всю настільну лінійку відеокарт покоління RTX 50 у стислі терміни, підтверджуються. Китайський партнер Colorful поділився даними, згідно з якими, моделі RTX 5060 Ti і RTX 5060 вийдуть уже в березні.

Таким чином, вся основна лінійка RTX50 вийде протягом всього лише трьох місяців, а якщо рахувати точніше, то навіть двох, оскільки RTX 5090 і RTX 5080 надійшли в продаж 30 січня. Зазвичай бюджетні карти xx6x виходять не раніше травня.

GeForce RTX 5060 і RTX 5060 Ti мають стати найдоступнішими картками сімейства Blackwell. У минулому поколінні Nvidia не випускала GeForce RTX 4050, про існування GeForce RTX 5050 інсайдери теж нічого не повідомляли.

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Поки що характеристики GeForce RTX 5060 Ti і RTX 5060 невідомі. Найімовірніше, RTX 5060 і RTX 5060 Ti матимуть по 8 ГБ памʼяті, але в старшої версії буде модифікація на 16 ГБ. Шина буде 128-бітною, але завдяки памʼяті GDDR7 пропускна спроможність, як порівняти з попередницями, зросте помітно: з 272-288 ГБ/с до 448 ГБ/с.

Поки можна з упевненістю сказати тільки одне: RTX 5060 і RTX 5060 Ti коштуватимуть дешевше $549. За ці гроші буде продаватися GeForce RTX 5070, яка вийде наприкінці лютого. Правда, купити її за таку суму спочатку напевно буде вкрай складно.

З погляду позиціювання конкурентами RTX 5060 можуть стати Intel Arc B580 і AMD Radeon RX 9060. Остання ще не анонсована, а ось перша з 12 гігабайтами пам'яті і ціною 250 доларів називають найкращою картою на сьогодні за "ціною-продуктивністю".

Нагадаємо, 30 січня в продаж надійшла перша партія відеокарт нового покоління GeForce RTX 5090 і 5080 – у США і багатьох країнах Європи її розкупили за декілька хвилин. Перекупники вже активізувалися – у них ціна на відеокарти сягає $6000.

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