RTX 4060, RTX 3060 і RTX 4060 Ti – найпоширеніші відеокарти серед ПК-геймерів.

Магазин ігор Steam оновив дані щодо обладнання своїх користувачів. Станом на лютий 2025 року найпопулярнішою відеокартою серед геймерів є GeForce RTX 4060.

У п'ятірці лідерів уже три карти сімейства Ada Lovelace – RTX 4060, RTX 4060 Ti і RTX 4070. При цьому багато хто все ще користується такими застарілими прискорювачами, як GeForce GTX 1650 і GTX 1060, з якими скоро доведеться попрощатися.

Цікава картина склалася з розподілом між виробниками. Рішення Nvidia встановлені у понад 83% користувачів Steam, тоді як частка відеокарт AMD становить лише 11.49%. Прискорювачами Intel користується 5.21% геймерів.

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Щодо процесорів є деякі зміни. Моделі з шістьма ядрами все ще найпопулярніші – встановлені в 35,11% систем. На другому місці 8-ядерні, а на третьому 4-ядерні. Чипи Intel встановлені в 68,82% комп'ютерів, і цей показник зріс на 5% порівняно із січнем. Процесори AMD використовуються в 31,07% ПК.

За ОЗП розподіл такий: 32 ГБ (46,94%), 16 ГБ (36,71%), 8 ГБ (6,58%). Кожен другий геймер використовує монітор із роздільною здатністю 1080p. Windows 10 із січня стала популярнішою на 10,47%. Windows 11, навпаки, втратила 9,36%.

Після релізу Monster Hunter Wilds у магазині Steam з'явилася нова найочікуваніша гра. Це Deadlock, MOBA-шутер від творців Counter-Strike 2 і Dota 2. Причому дати релізу в нього все ще немає. На другому місці перебуває Hollow Knight: Silksong.

Нагадаємо, нещодавно українські розробники Metro представили свою нову гру в сетингу майбутнього і з режисером "Драйву" на борту. Дати релізу поки що немає, але відомо, що вона вийде в Steam.

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