Зовсім не вражає: з'явилися порівняльні тести нових відеокарт Nvidia в іграх

У 2025 році час відеокарт на 8 ГБайт минув, тому подібна "економія" з боку компанії виглядає застарілою і сумнівною.

NVIDIA продовжує дивувати геймерів суперечливими рішеннями: новенька RTX 5060 Ti на 8 ГБ з тріском поступається 16-гігабітній версії в порівняльних тестах. На тлі сучасних AAA-ігор і активного використання технологій на кшталт DLSS 4 і Frame Generation, обмежений обсяг VRAM уже не просто заважає – він серйозно гальмує продуктивність.

За тестами, проведеними китайськими техблогерами, різниця в швидкості між моделями RTX 5060 Ti з 8 ГБ і 16 ГБ пам'яті досягає 30% за мінімальним показником Fps і до 22% за середньою частотою кадрів з увімкненою генерацією кадрів.

Так, у Cyberpunk 2077 за роздільної здатності 1440p з максимальними налаштуваннями і якістю DLSS 4 (без генерації кадрів) модель з 8 ГБ видає 9,1 к/с, тоді як її "старший брат" з 16 Гб досягає 18,5 к/с, що більш ніж удвічі вище. У випадку з 2x Frame Generation дві модифікації показують майже однакову продуктивність. Але при включенні 4X Frame Generation старша модель різко йде вперед.

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Особливо велика різниця спостерігається в іграх, вимогливих до VRAM. Наприклад, Horizon Zero Dawn Remastered у 1080p відставання за середнім FPS досягає 29%, а за стабільністю – до 30%. Це означає не тільки нижчу продуктивність, а й менш плавний геймплей.

У менш ресурсомістких іграх, таких як Assassin's Creed: Shadows, помітної різниці між відеокартами майже немає. Однак з огляду на тренд – усе більше проєктів вимагає 12-16 ГБ VRAM навіть за скромних налаштувань – рішення NVIDIA випустити версію з 8 ГБ виглядає застарілим і спірним.

Що стосується GeForce RTX 5060 Ti на 16 Гб, то сама по собі карта вийшла непоганою, але конкуренція в сегменті занадто висока, та й за офіційною ціною купити її навряд чи вийде. Тому експерти рекомендують взяти на б/в ринку RTX 3070 або Radeon RX 7700 XT.

Нагадаємо, RTX 5060 Ti з'явилися в продажу 16 квітня за ціною 379 (~15 600 грн) і 429 доларів (~17 700 грн) за 8 ГБ і 16 ГБ. Дешевша RTX 5060, у якої теж буде 8 ГБ, вийде в травні.

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