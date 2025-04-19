Зовсім не вражає: з'явилися порівняльні тести нових відеокарт Nvidia в іграх

GeForce RTX 5060 Ti на 8 ГБ значно слабша за версію на 16 ГБ / фото Nvidia

NVIDIA продовжує дивувати геймерів суперечливими рішеннями: новенька RTX 5060 Ti на 8 ГБ з тріском поступається 16-гігабітній версії в порівняльних тестах. На тлі сучасних AAA-ігор і активного використання технологій на кшталт DLSS 4 і Frame Generation, обмежений обсяг VRAM уже не просто заважає – він серйозно гальмує продуктивність.

За тестами, проведеними китайськими техблогерами, різниця в швидкості між моделями RTX 5060 Ti з 8 ГБ і 16 ГБ пам'яті досягає 30% за мінімальним показником Fps і до 22% за середньою частотою кадрів з увімкненою генерацією кадрів.

Так, у Cyberpunk 2077 за роздільної здатності 1440p з максимальними налаштуваннями і якістю DLSS 4 (без генерації кадрів) модель з 8 ГБ видає 9,1 к/с, тоді як її "старший брат" з 16 Гб досягає 18,5 к/с, що більш ніж удвічі вище. У випадку з 2x Frame Generation дві модифікації показують майже однакову продуктивність. Але при включенні 4X Frame Generation старша модель різко йде вперед.

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Особливо велика різниця спостерігається в іграх, вимогливих до VRAM. Наприклад, Horizon Zero Dawn Remastered у 1080p відставання за середнім FPS досягає 29%, а за стабільністю – до 30%. Це означає не тільки нижчу продуктивність, а й менш плавний геймплей.

У менш ресурсомістких іграх, таких як Assassin's Creed: Shadows, помітної різниці між відеокартами майже немає. Однак з огляду на тренд – усе більше проєктів вимагає 12-16 ГБ VRAM навіть за скромних налаштувань – рішення NVIDIA випустити версію з 8 ГБ виглядає застарілим і спірним.

Фото RTX 5060 Ti 19 квітня 2025
Фото RTX 5060 Ti 19 квітня 2025
Фото RTX 5060 Ti 19 квітня 2025
Фото RTX 5060 Ti 19 квітня 2025
Фото RTX 5060 Ti 19 квітня 2025

Що стосується GeForce RTX 5060 Ti на 16 Гб, то сама по собі карта вийшла непоганою, але конкуренція в сегменті занадто висока, та й за офіційною ціною купити її навряд чи вийде. Тому експерти рекомендують взяти на б/в ринку RTX 3070 або Radeon RX 7700 XT.

Нагадаємо, RTX 5060 Ti з'явилися в продажу 16 квітня за ціною 379 (~15 600 грн) і 429 доларів (~17 700 грн) за 8 ГБ і 16 ГБ. Дешевша RTX 5060, у якої теж буде 8 ГБ, вийде в травні.

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