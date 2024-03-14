Наступне покоління матриць Nvidia RTX 50 серії Blackwell GB203 і нові GB205 отримають ширину шини пам'яті, ідентичну тої, що використовується в матрицях Nvidia RTX 40 серії AD103 і AD104 GPU. Вона встановлена також в RTX 4080 Super та RTX 4070 Super.
Про це повідомив відомий інсайдер під ніком kopite7kimi. Зазначається, що інтерфейс пам'яті VRAM у графічних процесорах Blackwell від NVIDIA також буде без 384-бітної шини.
Передбачається, що графічні процесори Blackwell використовуватимуть 192- та 256-бітну шину для GB205 та GB203, відповідно. При цьому GB202 буде представлена з шиною пам'яті завширшки 512 біт. Найімовірніше, це буде наступниця GeForce RTX 4090.
Навіть якщо пам'ять буде ідентичною, це стане кроком вперед. Використання GDDR7 дозволить GeForce RTX 5090 перевершити попередницю. Судячи з витоків, наступне покоління може мати такі конфігурації:
- GB202 (RTX 5090) 512-бітна шина, 24 ГБ пам'яті, пропускна здатність 1536 ГБ/с;
- GB203 384-бітна шина, 16 ГБ пам'яті, пропускна спроможність 1024 ГБ/с;
- GB204 256-бітна шина, 12 ГБ пам'яті, пропускна спроможність 768 ГБ/с.
Крім того, з виходом RTX 50 Nvidia, ймовірно, перейде на стандарт графічної пам'яті GDDR7. Це значно збільшить пропускну здатність GDDR7 одночасно скоротивши або повторно використовуючи інтерфейси вихідної пам'яті в графічних процесорах наступного покоління.
Останнім часом ширина інтерфейсу пам'яті в графічних процесорах Nvidia і AMD зменшилась. Цього вдалось досягти поєднанням швидкої пам'яті та великого об'єму кешу L2/L3. Разом вони збільшують пропуску здатність при зменшені ширини шини.
Новинки Nvidia
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