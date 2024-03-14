Інтерфейс пам'яті VRAM у графічних процесорах Blackwell від NVIDIA буде без 384-бітної шини.

Наступне покоління матриць Nvidia RTX 50 серії Blackwell GB203 і нові GB205 отримають ширину шини пам'яті, ідентичну тої, що використовується в матрицях Nvidia RTX 40 серії AD103 і AD104 GPU. Вона встановлена також в RTX 4080 Super та RTX 4070 Super.

Про це повідомив відомий інсайдер під ніком kopite7kimi. Зазначається, що інтерфейс пам'яті VRAM у графічних процесорах Blackwell від NVIDIA також буде без 384-бітної шини.

Передбачається, що графічні процесори Blackwell використовуватимуть 192- та 256-бітну шину для GB205 та GB203, відповідно. При цьому GB202 буде представлена з шиною пам'яті завширшки 512 біт. Найімовірніше, це буде наступниця GeForce RTX 4090.

Відео дня

Навіть якщо пам'ять буде ідентичною, це стане кроком вперед. Використання GDDR7 дозволить GeForce RTX 5090 перевершити попередницю. Судячи з витоків, наступне покоління може мати такі конфігурації:

GB202 (RTX 5090) 512-бітна шина, 24 ГБ пам'яті, пропускна здатність 1536 ГБ/с;

GB203 384-бітна шина, 16 ГБ пам'яті, пропускна спроможність 1024 ГБ/с;

GB204 256-бітна шина, 12 ГБ пам'яті, пропускна спроможність 768 ГБ/с.

Крім того, з виходом RTX 50 Nvidia, ймовірно, перейде на стандарт графічної пам'яті GDDR7. Це значно збільшить пропускну здатність GDDR7 одночасно скоротивши або повторно використовуючи інтерфейси вихідної пам'яті в графічних процесорах наступного покоління.

Останнім часом ширина інтерфейсу пам'яті в графічних процесорах Nvidia і AMD зменшилась. Цього вдалось досягти поєднанням швидкої пам'яті та великого об'єму кешу L2/L3. Разом вони збільшують пропуску здатність при зменшені ширини шини.

Новинки Nvidia

У лютому Nvidia без зайвого шуму випустила свою найдоступнішу з актуальних відеокарт. Йдеться про "урізану" версію GeForce RTX 3050 з 6 ГБ пам'яті. Вона вийшла у продаж без офіційного анонсу. У США за неї просять $179.

Раніше Nvidia представила нові відеокарти RTX 40-ї серії з приставкою Super. Найцікавішою вийшла модель RTX 4070 Super, яку оглядачі вже називають найкращою відеокартою середнього класу.

Вас також можуть зацікавити новини: