Йдеться про "урізану" версію GeForce RTX 3050 з 6 ГБ пам'яті.

Nvidia без зайвого шуму випустила свою найдоступнішу з актуальних відеокарт. Йдеться про "урізану" версію GeForce RTX 3050 з 6 ГБ пам'яті.

Офіційного анонсу не було, але новинка вже надійшла в продаж, повідомляє Videocardz. У США за неї просять $179. Деякі партнери Nvidia, такі, як Gigabyte і MSI, вже встигли додати новинку до каталогу.

Відеокарта отримала не тільки менше пам'яті в порівнянні з RTX 3050 8 ГБ. Ще у неї 96-бітна шина замість 128-бітної, як результат, пропускна здатність пам'яті знизилася з 224 до 168 ГБ/с. При цьому TGP (Total Graphics Power) склав 75 Вт замість 130 Вт, тобто відеокарта не вимагає подачі додаткового живлення.

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Даних про продуктивність поки немає, тому наскільки це буде розумна покупка, поки питання відкрите. Додамо, що оригінальна RTX 3050 з 8 ГБ продається приблизно за $230.

Також, за чутками, Nvidia готує до випуску "урізану" "урізану" RTX 4070 з пам'яттю GDDR6 замість більш швидкої GDDR6X. Вона дебютує в лютому-березні.

А минулого місяця Nvidia представила нові відеокарти RTX 40-ї серії з приставкою Super. Найцікавішою вийшла модель RTX 4070 Super, яку оглядачі вже називають найкращою відеокартою середнього класу.

Конкуренти з AMD вирішили зосередитися на більш доступних моделях, запустивши продажі Radeon RX 7600 XT з 16 ГБ пам'яті.

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