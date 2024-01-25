Вона перетворює SDR-відео в HDR, роблячи його чіткіше і яскравіше.

Для користувачів відеокарт Nvidia стала доступна функція під назвою RTX Video HDR. Вона, використовуючи алгоритми штучного інтелекту, перетворює SDR і HDR і підвищує роздільну здатність відео.

Для роботи нової функції потрібен HDR10-сумісний монітор або телевізор. Ще знадобиться відеокарта GeForce RTX лінійки 20, 30 і 40.

Якщо всі умови дотримані, ви можете завантажити останні версії драйверів 551.23 і зайти в панель управління Nvidia, щоб активувати RTX Video HDR. Опція доступна за шляхом "Відео" > "Налаштування параметрів відеозображення" на панелі керування Nvidia.

Щодо того, наскільки краще повинна стати картинка, The Verge пише, що функція покращує кольори у відео 4K на YouTube, які не були завантажені в HDR. Ефект є більш очевидним на більш якісному HDR-моніторі.

Nvidia також опублікувала порівняльний ролик. RTX Video HDR працює в браузерах Microsoft Edge і в Google Chrome.

Раніше відеокарти NVIDIA і AMD таким же чином отримали підтримку Video Super Resolution. Вона використовує штучний інтелект для збільшення роздільної здатності роликів: смішні відео з нульових можна "освіжити" до 4K-дозволу. Але працює вона тільки в браузері Edge.

Нещодавно Nvidia випустила Super-версію RTX 4070. яку назвали найкращою відеокартою середнього класу. Конкуренти з AMD вирішили зосередитися на більш доступних моделях, запустивши продажі Radeon RX 7600 XT з 16 ГБ пам'яті.

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