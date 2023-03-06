Також новинка може похвалитися скляною задньою панеллю, яку не так часто зустрінеш в бюджетниках.

Компанія Tecno представила новий бюджетний смартфон Spark 10 Pro, який є потенційним "народним улюбленцем" і хітом продажів в найдешевшому сегменті мобільників.

При очікуваній ціні в 120 доларів (~4300 грн) апарат може похвалитися великим 6,8-дюймовим дисплеєм і скляною задньою панеллю, яку не так часто зустрінеш в бюджетниках.

Основні характеристики Tecno Spark 10 Pro:

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Дисплей: 6,8", IPS, FHD+, 90 Гц;

Процесор: Helio G88;

Пам'ять: 8 ГБ оперативної пам'яті і 128/256 ГБ накопичувача;

Акумулятор: 5000 мАг з підтримкою зарядки 18 Вт;

ОС: Android 13 з оболонкою HiOS 12.6.

Що стосується фотоможливостей, то спереду встановлена 32-Мп камера з вбудованим спалахом. Задня камера має 50-Мп основний блок з режимом Super Night. Апарат також отримав слот для двох SIM і microSD, бічний сканер відбитків пальців, NFC і 3,5-мм роз'єм для навушників.

Продажі Tecno Spark 10 Pro стартують в цьому місяці. Чи буде він продаватися за межами Китаю, поки неясно. У будь-якому випадку його напевно можна буде знайти торгових майданчиках по типу AliExpress.

Нагадаємо, раніше Tecno показала концепт незвичайного смартфона з екраном. На відміну від вже випущених моделей з гнучкими екранами, апарат здатний не тільки розкладатися, але і розширюватися до 10,1-дюймової альтернативи планшета.

Останнім часом все більше "яблучних" користувачів придивляються до девайсів на базі Android. З такого приводу УНІАН зібрав найцікавіші варіанти для різних користувачів і різних бюджетів.

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