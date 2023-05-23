Huawei Watch 4 стали першими годинами з функцією неінвазивного (без проколу шкіри) моніторингу рівня цукру в крові.

Компанія Apple вже кілька років працює над визначенням рівня цукру в Apple Watch, однак поки так і не додала цю функцію в свої годинники. У Huawei вирішили не чекати конкурентів і першою представили функцію неінвазивного (без проколу шкіри) моніторингу рівня цукру у флагманських розумних годинниках Watch 4.

Гаджет не буде сертифікований як медичний прилад, тому гарантувати точність даних виробник не стане. Але обіцяють, що Huawei Watch 4 зможуть визначати ймовірність ризику розвитку цукрового діабету відразу за 10 різними показниками, що дозволить вчасно звернутися до лікаря.

Перший час технологія буде працювати тільки на території Китаю і тільки серед тих користувачів, які вступили в дослідницьку програму. Однак це важливий крок до розширення можливостей носимих пристроїв.

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Окрім моніторингу рівня цукру в крові смарт-годинники серії Huawei Watch 4 також можуть відстежувати більше ніж 100 видів спортивних активностей, насичення крові киснем, частоту серцевих скорочень, електрокардіограму, температуру тіла і багато іншого.

Який смарт-годинник вибрати в 2023 році

Раніше УНІАН ділився добіркою найкращих бюджетних розумних годинників, вартість яких не перевищує $200 або 7.5 тис.грн. Всі моделі в рейтингу працюють зі смартфонами як на iOS, так і на Android.

Також розповідали про незвичайний годинник Huawei з вбудованими навушниками – вони ховаються під екраном годинника і звучать на рівні звичайних бездротових моделей.

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