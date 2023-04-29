Функція може з'явитися вже в цьому або наступному році.

Apple Watch нарешті навчаться одночасно конектитись до інших пристроїв з тим же Apple ID, говорить анонімне джерело. Наразі смарт-годинник має лише обмежену сумісність з iPad і Mac.

Ймовірно, сполучення між пристроями відбуватиметься через iCloud, як це зараз працює у випадку з AirPods. Джерело інформації додало, що функція може з'явитися вже в цьому або наступному році.

Хоча поки неясно, чи буде процес налаштування, як і раніше, вимагати наявності iPhone, портал 9to5mac пише, що нова функція може стати переломним моментом для тих, хто, як мінімум, регулярно перемикається між декількома пристроями Apple. Поки що можливості синхронізації досить обмежені.

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Ця інформація, до речі збігається з недавнім звітом Bloomberg про те, що Apple вперше додасть додаток "Здоров'я" на iPad в iPadOS 17, що може ще більше розширити сферу застосування пристрою.

Які гаджети та аксесуари Apple покаже до кінця 2023 року

У найближчі місяці очікується прем'єра 15-дюймового MacBook Air на чіпі М2 і оновленого Mac Pro. Також навесні-влітку Apple випустить спеціальну версію AirPods Pro з USB-C і, можливо, друге покоління AirPods Max.

З 5 до 9 червня 2023 року у Apple запланована конференція для розробників WWDC 2023. На ній, за чутками, Apple нарешті представить свою гарнітуру змішаної реальності. Вважається, що гаджет безпосередньо пов'язаний зі спадщиною Тіма Кука і стане першим продуктом, на який не вплинув Стів Джобс.

Традиційно, головна презентація компанії пройде у вересні. На ній покажуть смартфони iPhone 15 з новим дизайном та USB-C, Apple Watch Series 9 та інші пристрої.

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