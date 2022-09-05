Старт продажів намічений вже на 30 вересня.

У рамках виставки IFA 2022, яка наразі проходить у Берліні, китайський техногігант Huawei показав свій новий планшет MatePad Pro 11 й розкрив його вартість і дату початку продажів в Європі.

Новинка отримала 11-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення екрана 120 Гц. Як зазначає портал Gizmochina, це найлегший 11-дюймовий планшет на ринку

За продуктивність буде відповідати Qualcomm Snapdragon 870 або 888 – в залежності від моделі. Основний блок камер буде подвійний: на 13 і 8 Мп. Селфі-камера на 16 Мп у планшета розмістилася в кутку екрана. Остання має кут огляду 86 градусів і фіксований фокус.

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Обидві моделі оснастять шістьма динаміками та чотирма мікрофонами, що повинно зробити їх відмінним пристроєм для запису і прослуховування аудіо. Працювати MatePad Pro 11 буде під управлінням HarmonyOS 3, доповнений 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Місткість акумулятора становить 8300 маг.

Вартість новинки буде варіюватися від 649 євро (~23 999 грн) за старшу версію з поліпшеними характеристиками та чіпом й від 549 євро (~19 999 грн) за молодшу. Старт продажів намічений вже на 30 вересня.

Нагадаємо, раніше Huawei представила на ринку свій новий гаджет Huawei Tag. Як зовні, так і по набору функцій – це аналог мітки Apple AirTag, але просять за неї втричі дешевше.

Разом з тим компанія готує до випуску незвичайний ноутбук без дисплея і клавіатури. Сам пристрій являє собою свого роду "ядро", до якого можна підключати аксесуари.

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