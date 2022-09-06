Huawei, за день до вересневого івенту Apple, провела свою презентацію, на якій китайський техногігант показав смартфони флагманської серії Mate 50.
У складі серії, як і передбачалося, увійшло чотири моделі: Mate 50e, Mate 50, Mate 50 Pro і Mate 50 RS Porsche Design. У цій новині зупинимося на Pro-моделі, яка виявилася дуже й дуже цікавою.
Одна з найцікавіших функцій Huawei Mate 50 Pro – підтримка супутникового з'єднання Beidou-3. При відсутності стільникового зв'язку з телефону все одно можна буде відправляти текстові повідомлення, ділитися геомітками та навіть здійснювати голосові виклики. Фактично, це перший флагман на ринку з супутниковим зв'язком.
Ще однією примітною фішкою Mate 50 Pro стала фірмова технологія обробки зображень XMAGE. Основна камера здатна сама вибирати потрібний розмір апертури в залежності від умов, є і ручна десятикрокова настройка. З модулів в системі:
- основний 50-Мп (f/1,4-4,0) з оптичною стабілізацією зображення,
- 13-Мп з надширококутним об'єктивом,
- 64-Мп в складі перископної камери, підтримує 200-кратний гібридний зум.
За продуктивність відповідає топовий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Щоправда, без модема 5G – реалізувати підтримку п'ятого покоління зв'язку Huawei завадили американські санкції. Екран характеризується 6,74-дюймовою OLED-панеллю з кадровою частотою 120 Гц.
З інших особливостей – захист від пилу і вологи за стандартом IP68, надміцне скло Kunlun Glass і акумулятор на 4700 маг з підтримкою бездротової зарядки потужністю 50 Вт.
Продажі серії Mate 50 в Китаї стартують 21 вересня, пізніше – в інших країнах. Ціни на Pro-модель починаються з $980 (близько 36 000 грн).
Нагадаємо, завтра відбудеться презентація лінійки iPhone 14. Раніше була інформація, що Apple може анонсувати свою функцію супутникового зв'язку для айфонів вже на найближчій презентації.