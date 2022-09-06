Раніше була інформація, що Apple може анонсувати свою функцію супутникового зв'язку для айфонів вже на найближчій презентації.

Huawei, за день до вересневого івенту Apple, провела свою презентацію, на якій китайський техногігант показав смартфони флагманської серії Mate 50.

У складі серії, як і передбачалося, увійшло чотири моделі: Mate 50e, Mate 50, Mate 50 Pro і Mate 50 RS Porsche Design. У цій новині зупинимося на Pro-моделі, яка виявилася дуже й дуже цікавою.

Одна з найцікавіших функцій Huawei Mate 50 Pro – підтримка супутникового з'єднання Beidou-3. При відсутності стільникового зв'язку з телефону все одно можна буде відправляти текстові повідомлення, ділитися геомітками та навіть здійснювати голосові виклики. Фактично, це перший флагман на ринку з супутниковим зв'язком.

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Ще однією примітною фішкою Mate 50 Pro стала фірмова технологія обробки зображень XMAGE. Основна камера здатна сама вибирати потрібний розмір апертури в залежності від умов, є і ручна десятикрокова настройка. З модулів в системі:

основний 50-Мп (f/1,4-4,0) з оптичною стабілізацією зображення,

13-Мп з надширококутним об'єктивом,

64-Мп в складі перископної камери, підтримує 200-кратний гібридний зум.

За продуктивність відповідає топовий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Щоправда, без модема 5G – реалізувати підтримку п'ятого покоління зв'язку Huawei завадили американські санкції. Екран характеризується 6,74-дюймовою OLED-панеллю з кадровою частотою 120 Гц.

З інших особливостей – захист від пилу і вологи за стандартом IP68, надміцне скло Kunlun Glass і акумулятор на 4700 маг з підтримкою бездротової зарядки потужністю 50 Вт.

Продажі серії Mate 50 в Китаї стартують 21 вересня, пізніше – в інших країнах. Ціни на Pro-модель починаються з $980 (близько 36 000 грн).

Нагадаємо, завтра відбудеться презентація лінійки iPhone 14. Раніше була інформація, що Apple може анонсувати свою функцію супутникового зв'язку для айфонів вже на найближчій презентації.

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