Навушники виглядають дивно, але носити їх має бути зручно.

Разом з новими смартфонами P60 компанія Huawei показала бездротові навушники FreeBuds 5 незвичайної форми. Виробник описує їх дизайн як "краплю, яка стікає по вуху".

Зазначається, що така форма навушників була обрана в ході "десятків тисяч тестів", а користувачеві має бути комфортно під час їх носіння. Новинка доступна не тільки в сріблястому, але також в білому й помаранчевому кольорах.

Конструкція навушників розділена на три секції: звуковий блок, акумуляторний модуль і плату управління. Виглядає це так:

Відео дня

Натисканнями на виступаючу ніжку можна регулювати гучність, перемотувати треки й відповідати на дзвінки. Всередині встановлені динаміки з діафрагмою діаметром 11 мм в поєднанні з технологією Turbo Sound Pressure. Також є підтримка Hi-Res Audio і захист від води та пилу IP54.

Huawei FreeBuds 5 підтримують гібридне шумозаглушення, а на одному заряді батареї вистачить на 5 годин і 30 годин з підзарядкою в футлярі. Підтримується швидка зарядка – 5 хвилин дають 2 години прослуховування.

У Китаї навушники коштують 899 юанів (~4800 грн). Пізніше їх представлять і для ринку Європи, але ціна вже буде вищою.

Раніше Oppo представила перші в світі "бамбукові" навушники. Так, бамбукове волокно використовується при створенні драйверів діаметром 12,4-мм. За запевненням виробника, це дозволило підвищити якість звучання.

Якщо ви в пошуках навушників для спорту або бігу УНІАН ділилися підбіркою найкращих моделей, які актуальні для покупки в 2023 році. У топі очікувано AirPods Pro 2, але знайшлося місце і моделям від Bose Anker та інших виробників.

Вас також можуть зацікавити новини: