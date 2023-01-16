У список увійшли навушники від Bose, Apple, Anker та інших виробників.

Якщо ви в пошуках навушників, які здатні пережити зимову непогожу пору або активну літню кардіонагрузку, журналісти Vice вибрали п'ятірку найкращих моделей, які актуальні для покупки в 2023 році.

У список увійшли навушники від Bose, Apple, Anker та інших виробників.

AirPods Pro 2. Окрім статусу фаворита публіки, навушники Apple здатні задавлювати в два рази більше шуму, ніж попередня модель, на додаток до низького спотворення звуку, сенсорного управління, автономності до 30 годин і просторового звуку для динамічного звучання.

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Shokz OpenRun. Цю модель журналісти назвали найкращим варіантом для бігу, особливо на вулиці – завдяки спеціальному кріпленню вище шиї навушник не випаде з вуха. Вони також можуть похвалитися технологією PremiumPitch 2.0, яка забезпечує більш чисте звучання і глибокі баси при відтворенні музики.

Bose Sport Earbuds. Їх порадили любителям "затичок", оскільки аксесуар йде в комплекті з вушними вкладишами трьох різних розмірів, які працюють як у вологих, так і в сухих умовах. Також навушники отримали функцію швидкої зарядки за 15 хвилин.

Soundcore by Anker Sport X10 Buds. Тут головна "фішка" – обтисла конструкція. Кожен навушник можна обертати на 210 градусів від їх початкового фіксованого положення в футлярі, що означає, що вони підходять для самих різних вух. Аксесуар також порекомендували через 32 годин роботи від одного заряду.

Jabra Elite 7 Pro Earbuds. Цю модель назвали ідеальним вибором для тих, хто тренується на свіжому повітрі в людних місцях. Серед переваг: регульоване активне шумозаглушення, до 30 годин відтворення, мультисенсорна голосова технологія для більш чітких голосових викликів і можливість налаштовувати музику за допомогою персоналізованого аудіопрофілю через додаток Jabra Sound+.

Раніше УНІАН ділився порадами, як правильно підібрати навушники, щоб не пошкодувати про покупку. При покупці навушників наявність якісного звуку, безумовно, є головним пріоритетом, але яскравий дизайн і додаткові "фішки" теж не будуть зайвими.

Також рекомендували, Як правильно почистити динамік на телефоні - звук буде як новенький.

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