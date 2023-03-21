Вони отримали 12,4-мм динаміки, мембрани яких виконані з бамбукового волокна.

Компанія Oppo представила сьогодні не тільки серію смартфонів Find X6, але й нові TWS-навушники Enco Free 3. Вони виглядають досить стандартно, але позиціюються як перші в світі навушники, які виготовлені з використанням бамбука.

Так, бамбукове волокно використовується при створенні драйверів діаметром 12,4-мм. За запевненням виробника, це дозволило підвищити якість звучання.

Навушники також мають функцію просторового аудіо і системою активного шумозаглушення, яка здатна заглушити зовнішній звук гучністю до 49 дБ. Є і режим низької затримки 47 мс, який стане в пригоді геймерам, підтримка Bluetooth 5.3 та ANC.

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Самі навушники схожі на AirPods Pro від Apple. Час автономної роботи становить 7 годин без урахування зарядного футляра і 30 годин з підзарядкою в футлярі. Захист корпусу – IP55.

У продаж новинка надійде 3 квітня за ціною 499 юанів (~2700 грн). А поки діє попереднє замовлення зі зниженою до 449 юанів (~2400 грн) вартістю.

Як вибрати хороші навушники в 2023 році

УНІАН ділився порадами, як правильно підібрати навушники, щоб не пошкодувати про купівлю. При купівлі навушників наявність якісного звуку, безумовно, є пріоритетом, але яскравий дизайн і додаткові "фішки" теж не будуть зайвими.

Якщо ви в пошуках навушників для спорту або бігу, ми також ділилися підбіркою найкращих моделей, які актуальні для купівлі в 2023 році. У топі очікувано AirPods Pro 2, але знайшлося місце і моделям від Bose Anker та інших виробників.

Якщо ж ви в пошуках чогось оригінального, раніше в асортименті Logitech з'явилися навушники з амбушурами, які "плавляться" у вухах, тим самим приймаючи ідеальну для свого власника форму. А у Xiaomi є бездротові навушники, які передають звук не в вуха, а в череп.

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