Серія Huawei P60 вийшла доволі цікавою – багато в чому обидві моделі відрізняються від флагманів інших компаній.

Сьогодні Huawei офіційно представила свої нові флагмани P60 і P60 Pro. Вони стали першими в світі з двосторонньою супутниковим зв'язком: вміють як відправляти повідомлення "в космос", так і приймати їх.

Розрізняються апарати тільки камерами: в більш дешевій версії об'єктив зі змінною діафрагмою f/1.4-4.0 на 48 Мп, "ширік" на 13 Мп і телевик на 12 Мп з Х5-зумом, а в P60 Pro краще телевик (48 Мп і світліший сенсор).

Так виглядають приклади фото, зроблених на камеру Huawei P60:

Відео дня

Цікаво, що в попереднику Huawei P50 всі сенсори розташовуються в двох симетричних круглих об'єктивах. Нове покоління відрізняється трьома "зіницями" різного розміру і форми. На блоці камери також можна помітити напис XMAGE – так називається фірмова технологія Huawei по обробці зображень.

Обидва смартфони також отримали:

OLED-дисплей 6.67" (2700х1200 і 120 Гц)

Snapdragon 8 + Gen 1, до 16 ГБ оперативної пам'яті

батарею 4815 мАг з зарядкою 88 Вт

захист IP68.

стереодинаміки, Bluetooth 5.2, USB-C 3.1, NFC.

У Китаї смартфони почнуть продавати з 30 березня. На звичайний Huawei P60 ціни стартують з $660 (24 500 грн), P60 Pro – $1025 (37 700 грн).

Бонусом показали Huawei P60 Art: з незвичайним на вигляд блоком камер (тут вже 48, 48 і 40 Мп) і батареєю на 5100 маг. Версія з 512 ГБ пам'яті коштує $1305 (48 000 грн), а на 1 ТБ – $1595 (59 000 грн)

Нагадаємо, раніше на цьому тижні Oppo офіційно представила Find X6 і Find X6 Pro – "найдосконаліші флагмани" компанії. Просунуті фотоможливості поєднуються з найтоповішою на сьогодні начинкою, а модель Pro ще й пропонує екран з рекордною піковою яскравістю – 2500 ніт.

Також найближчим часом також очікується прем'єра Xiaomi 13 Ultra з камерами Leica, якому цілком під силу позмагатися з самими топовими камерофонами. За словами інсайдерів, новинка отримає нову перископічну камеру, і вона "шокує всіх".

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