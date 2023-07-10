За прогнозами експертів, йдеться про зниження ще на 8-13% у третьому кварталі 2023 року.

Очікується, що в найближчі місяці ціни на SSD та інші продукти на флеш-пам'яті продовжать тенденцію до зниження. Це пов'язано з надлишком пам'яті на ринку, а також частково через "обережне управління запасами з боку покупців".

Про це повідомляють аналітики TrendForce. За прогнозами, йдеться про зниження ще на 8-13%. А вже до кінця 2023 року очікується стабілізація цін, тобто падіння може завершитися.

У звіті говориться, що SSD-накопичувачі стали популярні у власників ПК і ноутбуків, тому що вони пропонують менший час завантаження, поліпшену потокову передачу і вищу загальну продуктивність в іграх в порівнянні з жорсткими дисками. Проте довгі роки SSD вважалися дорожчими, ніж HDD.

Відео дня

Нагадаємо, раніше була розкрито першу гру, яка вимагає обов'язкової наявності SSD-накопичувача для установки. Starfield знадобиться 125 ГБайт SSD – це не рекомендація, а мінімальна вимога гри.

Наразі на Amazon можна придбати накопичувач Crucial P3 2ТБ M. 2-2280 за 82 долари, що становить 4 центи за гігабайт. Є ще дешевші 2,5-дюймові диски PNY CS900 2 ТБ SATA, які продаються за 61 долар США або 3 центи за гігабайт.

З чого зібрати ігровий ПК в 2023 році

Valve випустила свіжий звіт про обладнання і ПО користувачів Steam за червень 2023 року. Він дозволяє дізнатися, на якій збірці ПК грає більше всіх геймерів.

Статистика показує, що попри те, що останнім часом відеокарти сильно подешевшали, геймери не поспішають робити апгрейд. Найпопулярнішою моделлю серед користувачів Steam все ще залишається GeForce GTX 1650. На другому і третьому місцях знаходяться RTX 3060 і GTX 1060.

Що стосується процесорів, то в 2023 році домінують шестиядерні моделі від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц. Говорячи про оперативну пам'ять, "золотою серединою" вважається 16 ГБ ОЗУ. Водночас все більше користувачів, якщо спиратися на статистику Steam, надають перевагу ОС Windows 11.

Вас також можуть зацікавити новини: