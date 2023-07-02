Гравці все активніше переходять на Windows 11, а найпоширенішою відеокартою залишається GTX 1650.

Команда Valve випустила свіжий звіт про обладнання та ПО користувачів Steam за червень 2023 року. Він дозволяє дізнатися, на якій збірці ПК грає більше всіх геймерів. Також ці дані допомагають розробникам ігор оптимізувати свої новинки.

Статистика показує, що попри те, що останнім часом відеокарти сильно подешевшали, геймери не поспішають робити апгрейд. Так, найпопулярнішою моделлю серед користувачів Steam все ще залишається GeForce GTX 1650. Така карта встановлена в 5,6% систем.

На другому і третьому місцях знаходяться GeForce RTX 3060 (4,74%) і GTX 1060 (4,58%). Також в топ-5 потрапили мобільна RTX 3060 (4,28%) і RTX 2060 (4,15%). Відеокарти Nvidia займають всі верхні позиції в рейтингу найпоширеніших відеокарт. Частка відеокарт AMD, як і раніше, не дуже висока – 15% проти 76% у Nvidia.

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Що стосується процесорів, то в 2023 році домінують 6-ти ядерні моделі від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц – вони встановлені в 32,43% пристроїв. При цьому 8-ядерні процесори використовуються в 21% комп'ютерів.

В цілому, процесори Intel додали за місяць на 0,4% – їх вважають за краще 67,38% користувачів магазину Valve проти 32,62% у AMD.

Говорячи про оперативну пам'ять, "золотою серединою" для ігор вважається 16 ГБ ОЗУ. Підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів – його використовують 62% гравців Steam. Водночас наявністю 4К-монітора може похвалитися менше ніж 2% користувачів.

Все більше користувачів, якщо спиратися на статистику Steam, віддають перевагу Windows 11. Система встановлена вже на 35% комп'ютерів – зростання за місяць на 1,76%. Windows 10 за цей же час втратила 1,08%, але все ще є найпопулярнішою OC з показником в 59,43%.

На якому ПК грає більшість геймерів світу в 2023:

Нагадаємо, з 1 січня 2024-го Steam перестане працювати на Windows 7 і Windows 8. Valve пояснила рішення тим, що деякі функції сервісу зав'язані на Google Chrome, а його підтримка на старих версіях Windows припинилась на початку цього року. Тому Steam зможе нормально запускатися тільки на Windows 10 і 11.

А тим часом в Steam проходить великий літній розпродаж. Подешевшало багато крутих новинок, а хітів минулих років за зниженими цінами й зовсім не злічити. УНІАН зібрав найцікавіші знижки з неї.

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