В Steam гра продається за не найнижчою вартістю.

Відразу після великої презентації Starfield у рамках шоу Xbox Bethesda Game Studios відкрила попередні замовлення гри та опублікувала системні вимоги. Останні виявилися скромними, як для екшен-RPG величезних масштабів.

В україномовному сегменті Steam стандартна версія проєкту коштує 1699 гривень, а Premium Edition — 2499 гривень. Друга включає доступ на 5 днів раніше, доповнення "Розколотий космос", яке вийде після релізу основної гри, набір образів, цифровий артбук і саундтрек. Окремо розробники презентували колекційне видання зі стилізованим годинником і кейсом.

За попереднє замовлення Starfield теж передбачено бонус: набір образів "Старий Марс". А ще Microsoft показала лімітоване видання контролера і навушників для Xbox Series в стилі Starfield. Детальніше подивитися на пристрої можна в трейлері нижче.

Мінімальні системні вимоги

ОС: Windows 10 (Версія 2004);

процесор: Intel Core i7-6800K або AMD Ryzen 5 2600X;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti або AMD Radeon RX 5700;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 125 Гбайт (потрібно SSD).

Рекомендовані системні вимоги

ОС: Windows 10, 11;

процесор: Intel Core i5-10600K або AMD Ryzen 5 3600X;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 або AMD Radeon RX 6800 XT;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 125 Гбайт (потрібно SSD).

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