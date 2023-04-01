Наразі на ринку спостерігається надлишок запасів флеш-пам'яті 3D NAND. Саме вони й використовуються в SSD.

За даними дослідницької компанії TrendForce, SSD та інші продукти на флеш-пам'яті продовжать дешевшати і в другому кварталі 2023 року. Це пов'язано з надлишком пам'яті на ринку і слабким попитом на кінцеві пристрої.

На думку експертів, йдеться про зниження в 5-10%. При цьому наголошується що за підсумками перших трьох місяців 2023 року твердотілові накопичувачі для ПК вже встигли подешевшати в середньому на 13-18%.

Аналітики вважають, що зупинити падіння цін на флеш-пам'ять вдасться не раніше четвертого кварталу 2023-го. І тільки за умови, якщо попит буде стабільним. В іншому випадку на це буде потрібно більше часу, що, втім, тільки на руку кінцевим споживачам.

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У звіті TrendForce наголошується, що найбільше зниження цін відбудеться в сегменті накопичувачів eMMC і UFS для мобільних пристроїв і в сегменті корпоративних накопичувачів.

З чого зібрати недорогий ігровий ПК в 2023 році

Компанія-розробник Valve регулярно проводить опитування серед користувачів Steam. Вони стосуються інформації про "залізо", на якому грають гравці.

Попри те, що з доступністю і ціною нових відеокарт зараз все стало помітно краще, бюджетна GTX 1650 не збирається здавати свої позиції – станом на лютий 2023 року вона встановлена майже в 6% систем. На другому місці йде GTX 1060 (5.11%), відразу за нею – мобільна RTX 3060 (4.61%).

Що стосується процесорів, то тут домінують шестиядерні моделі від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц. Говорячи про ОЗУ, "золотою серединою" вважається 16 гігабайтів. Підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів – його використовують 65% гравців Steam.

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