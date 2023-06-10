У першу трійку потрапили моделі від Motorola, Nokia, Realme, які рідко зустрінеш в подібних топах.

Головна проблема при виборі смартфона-"середнячка" криється у величезному виборі в цьому сегменті. Ці пристрої зазвичай пропонують найкраще співвідношення ціни та якості, поєднуючи в собі всі необхідні функції і тривалу підтримку від виробника.

Редактори популярного порталу Tech Advisor склали список із 10 найкращих смартфонів, які можна купити в 2023 році при бюджеті в $500. При цьому більшість моделей в списку стоять в районі 200-300 доларів.

Найкащим і оптимальним вибором для більшості назвали 250-доларовий Moto G62. Він може похвалитися міцною якістю збірки, яка перевершує інші телефони за цією ціною, 120 герцовим AMOLED дисплеєм і 50-Мп камерою. Живиться він від акумулятора місткістю 5000 мАг, якого, як пишуть автори, вистачає на 2 дні активного використання.

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Мінуси у Moto G62 майже такі ж, як і у всіх інших недорогих телефонів: не завжди стабільна продуктивність, повільна зарядка й середня якість фото. Але все це нівелюється низьким цінником і мінімум 3-річною підтримкою від виробника.

За ним йде Nokia G60, який пропонує широкий спектр функцій за доступною ціною. Телефон отримав великий дисплей з частотою оновлення 120 Гц, непогану основну камеру на 50 Мп, високу автономність і тривалу підтримку ПЗ від виробника. До того ж його корпус виконаний з перероблених матеріалів.

При ціні в 300 доларів важко шукати недоліки, проте деяких G60 все ж може засмутити повільною зарядкою потужністю 20 Вт і слабенькими додатковими камерами.

Realme C35 помістили на третє місце. На думку Tech Advisor, пристрій отримав найкращий у своєму сегменті дизайн, який виглядає так, як ніби він коштує набагато дорожче, чіткий і барвистий дисплей, а також якісну 50-Мп основну камеру.

Однак рецензенти зазначають, що екран 60 Гц та час автономної роботи можуть бути не такими разючими у порівнянні з конкурентами.

Далі йде Redmi Note 10 Pro з камерою на 108 Мп – його назвали ідеальним варіантом для любителів пофотографувати з обмеженим бюджетом. П'яте місце віддали Xiaomi Poco M4 Pro, який може похвалитися дводенною автономністю і AMOLED-екраном 90 Гц.

У топ Tech Advisor також потрапили Poco M4 Pro 5G, Redmi Note 11, Redmi 10, Nokia G22 і Samsung Galaxy A13.

Якщо ви в пошуках ідеального бюджетника, УНІАН ділився топом найкращих бюджетних смартфонів для покупки в 2023 році. У список потрапили моделі від OnePlus, Samsung і Google, тоді як пристроям Xiaomi місця в рейтингу не знайшлося.

А якщо вам набридли одноманітні смартфони з невиразним дизайном, є рейтинг моделей з найкрасивішим дизайном в 2023. Серед них – двоколірний Xiaomi і телефон Vivo, який змінює колір під сонцем.

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