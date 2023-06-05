До списку увійшли двоколірний середньобюджетний Xiaomi, смартфон Vivo, який змінює колір під сонцем, та інші.

Якщо вам набридли одноманітні смартфони з невиразним дизайном, портал Gizmochina відібрав 9 девайсів з найцікавішим зовнішнім виглядом на ринку. Тут є як і бюджетники, так і флагманські моделі, тому кожен знайде щось для себе.

До списку увійшли моделі від Xiaomi, Google, Huawei, Vivo, Meizu, Oppo, Tecno і Samsung. Зверніть увагу, що цей рейтинг не про начинку смартфонів, а виключно про зовнішній вигляд.

Xiaomi оновила лінійку молодіжних смартфонів Civi з упором на дизайн. На задній частині Civi 3 встановлено круглий блок камер, а корпус зроблений в двоколірному дизайні. Виглядає свіжо і незвично. Окремо відзначається вигнутий екран, який доходить до верхньої і нижньої частини телефону, в результаті чого вузький корпус зручно лежить в руці і забезпечує великий огляд екрана.

Текстурований дизайн та інноваційні функції роблять Civi 3 ідеальним вибором для тих, хто хоче збалансувати естетику і функціональність, говориться в замітці.

Завдяки унікальному вирізу для задньої камери і вишуканому дизайну, виготовленому з перероблених матеріалів, Google Pixel 7 Pro одночасно елегантний і екологічний. Смартфон також зручно тримати в руці, а його глянсове покриття "підсилює візуальну привабливість".

Модель Huawei P60 Art відразу впадає в око завдяки незвичайному на вигляд блоку камер – сам виробник порівнює його з обрисами океанічного острова. Також візуальну привабливість додають забарвлення Blue Sea (синій) і Quicksand Gold (золотистий).

Топ найкрасивіших смартфонів не може обійтися без Vivo V27 Pro з задньою панеллю, яка змінює свій колір. Якщо смартфон знаходиться в тіні, корпус ніяк не зміниться. Варто тільки піднести апарат під сонячні промені, як тут же колір задньої кришки змінюється.

Разом з релізом серії Galaxy S23, корейська компанія продовжила добру традицію релізу спеціальних забарвлень, який доступні для замовлення тільки на офіційному сайті. Цього року ексклюзивні кольори отримав Galaxy S23 Ultra. Це блакитний, сірий (графітовий), лаймовий і червоний.

У топ найкрасивіших смартфонів 2023 року також потрапили Meizu 20 Pro, Vivo x Flip, OPPO Find X6 Pro і Tecno Phantom X2 Pro.

Вибір ідеального смартфона в 2023 році може бути непростим завданням, адже ринок переповнений незліченною кількістю варіантів від різних виробників. Бенчмарк AnTuTu ділився свіжими рейтингами найкращих Аndroid-гаджетів за співвідношеннями ціни і продуктивності.

Якщо ви в пошуках ідеального бюджетника, є топ найкращих бюджетних смартфонів для купівлі в 2023 році. У список потрапили моделі від OnePlus, Samsung і Google, тоді як пристроям Xiaomi місця в рейтингу не знайшлося.

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