Повноцінна презентація смартфона відбудеться в липні.

Відомо, що компанія Nothing готує до виходу на ринок смартфон Nothing Phone (2). Деякі подробиці про дизайн і характеристики пристрою вже були опубліковані раніше, тепер настала черга якісних рендерів, якими поділився інсайдер OnLeaks.

Рендери підтверджують, що унікальний дизайн від першого покоління залишили і в наступнику, але є кілька точкових змін: злегка вигнуті передня і задня панелі, рамки тепер не плоскі і перероблені світлові елементи.

Сам виробник підтвердив, що діагональ дисплея збільшиться на 0,15 дюйма – до 6,85. Таким чином, Nothing Phone (2) буде більшим за більшість смартфонів на ринку.

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Однак головною відмінністю Nothing Phone (2) від свого попередника стане підвищена продуктивність. Зокрема, новинка стане автономніше завдяки збільшеній до 4700 мАг батареї – перша модель задовольняється акумулятором на 4500 мАг.

У сукупності з більш енергоефективним процесором Snapdragon 8+ Gen 1, AMOLED-екраном, швидкою зарядкою і стереодинаміки, покупців чекає "передфлагманський" пристрій.

Повноцінна презентація смартфона відбудеться в липні цього року. Ціна і доступність апарату поки не відомі, але можна припустити, що новинка буде коштувати дорожче, ніж її попередник. В Україні ціни на Nothing Phone (1) стартують від 17 000 грн.

Нагадаємо, оригінальний Nothing вийшов минулого літа. Завдяки своєму незвичайному дизайну і доступному ціннику пристрій отримав статус "вбивці Android-смартфонів", а журналісти навіть називали його "найбільш інноваційним смартфоном" року.

Головною фішкою смартфона став дисплей з симетричними рамками і біла LED-підсвітка з 900 світлодіодів. Поведінка підсвічування можна налаштувати через спеціальну програму – світіння може бути різним в залежності від ситуації. Наприклад, під час зарядки або при отриманні сповіщень і дзвінків.

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