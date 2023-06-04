OnePlus Nord N20 - найкращий бюджетний смартфон для покупки в 2023 році / Фото OnePlus

Телефони на Android преміум-класу можуть коштувати 1000 доларів і вище, але дешевші моделі все ще можуть запропонувати майже всі функції, які ви хотіли б мати в телефоні. Редакція порталу The New York Times вибрала 4 бюджетні моделі з найкращими для їх цінової категорії характеристиками.

Як зазначається у дописі, ключовими критеріями при відборі стали п'ять факторів: продуктивність і батарея, дисплей, камера, дизайн/якість збірки, а також програмна підтримка.

Найкращим бюджетним смартфоном для купівлі в 2023 назвали OnePlus Nord N20 5G з модними зараз плоскими гранями в стилі айфонів. 

Відео дня

У плані "заліза" він потужніше ніж бюджетні телефони Samsung, а його AMOLED-екран з роздільною здатністю 1080p чіткіше, ніж у конкурентів в цьому ціновому діапазоні, які зазвичай мають IPS-дисплеї з нижчою роздільною здатністю і гіршою контрастністю.

N20 5G також пропонує датчик відбитків пальців на дисплеї, що є рідкістю для бюджетних телефонів. Покупцям доступно оновлення до Android 12, а також апдейти безпеки протягом ще трьох років (до весни 2025 року). На виході у квітні 2022 року він коштував 280 доларів, але з того моменту подешевшав до 200 доларів.

OnePlus Nord N20 5G

Друге місце віддали Samsung Galaxy A14 5G, який вийшов на початку 2023 року. На сьогодні це один з найдоступніших телефонів лінійки Galaxy. У нього великий 6,6-дюймовий екран, найкращий програмний софт і якісна камера за ціною дешевше $200.

Samsung також обіцяє кілька великих апдейтів One UI в майбутньому з чотирирічною підтримкою оновлень (до початку 2027 року). Згадується, що більшість бюджетних телефонів можуть похвалитися тільки половиною цього функціоналу.

Samsung Galaxy A14 5G

Трійку бюджетників замикає Google Pixel 6a. Він коштує дорожче, ніж інші моделі в списку і скоріш відноситься до середньобюджетного сегмента, але навіть там жоден інший пристрій не може потягатися з "гуглфоном" в плані камери, софта і продуктивності. Google також гарантує оновлення безпеки до літа 2027 року.

З усім тим, Pixel 6a відстає від конкурентів за часом автономної роботи, також у нього немає роз'єму для навушників.

Google Pixel 6a

На четверте місце визначили Galaxy А03s – один з найдоступніших смартфонів в лінійці Samsung. У нього потужний акумулятор, потрійна камера і досить великий дисплей формату Infinity-V. 

І, попри низьку ціну – 130 доларів на старті – Samsung не скупиться на оновлення: A03s буде отримувати оновлення до початку 2026 року, тобто повна підтримка протягом чотирьох років з моменту запуску, що нечувано для такого дешевого телефону.

Samsung Galaxy A03s

Якщо ви в пошуках потужної начинки, УНІАН ділився рейтингом найпотужніших смартфонів на ринку. У 2023 році рейтинг флагманів очолює IQOO Neo 8 Pro, який став першим у світі апаратом на базі нового процесора Dimensity 9200+. На другому місці розмістився OnePlus 11, а замкнув трійку Oppo Find X6 Рго.

Також нещодавно Motorola представила свою нову "розкладачку" з величезним дисплеєм на всю кришку – на ньому з'являються сповіщення та інша корисна інформація, а під час зйомки він стає цифровим дзеркалом. 

Вас також можуть зацікавити новини: