У список потрапили моделі від OnePlus, Samsung і Google, тоді як пристроям Xiaomi місця в рейтингу не знайшлося.

Телефони на Android преміум-класу можуть коштувати 1000 доларів і вище, але дешевші моделі все ще можуть запропонувати майже всі функції, які ви хотіли б мати в телефоні. Редакція порталу The New York Times вибрала 4 бюджетні моделі з найкращими для їх цінової категорії характеристиками.

Як зазначається у дописі, ключовими критеріями при відборі стали п'ять факторів: продуктивність і батарея, дисплей, камера, дизайн/якість збірки, а також програмна підтримка.

Найкращим бюджетним смартфоном для купівлі в 2023 назвали OnePlus Nord N20 5G з модними зараз плоскими гранями в стилі айфонів.

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У плані "заліза" він потужніше ніж бюджетні телефони Samsung, а його AMOLED-екран з роздільною здатністю 1080p чіткіше, ніж у конкурентів в цьому ціновому діапазоні, які зазвичай мають IPS-дисплеї з нижчою роздільною здатністю і гіршою контрастністю.

N20 5G також пропонує датчик відбитків пальців на дисплеї, що є рідкістю для бюджетних телефонів. Покупцям доступно оновлення до Android 12, а також апдейти безпеки протягом ще трьох років (до весни 2025 року). На виході у квітні 2022 року він коштував 280 доларів, але з того моменту подешевшав до 200 доларів.

Друге місце віддали Samsung Galaxy A14 5G, який вийшов на початку 2023 року. На сьогодні це один з найдоступніших телефонів лінійки Galaxy. У нього великий 6,6-дюймовий екран, найкращий програмний софт і якісна камера за ціною дешевше $200.

Samsung також обіцяє кілька великих апдейтів One UI в майбутньому з чотирирічною підтримкою оновлень (до початку 2027 року). Згадується, що більшість бюджетних телефонів можуть похвалитися тільки половиною цього функціоналу.

Трійку бюджетників замикає Google Pixel 6a. Він коштує дорожче, ніж інші моделі в списку і скоріш відноситься до середньобюджетного сегмента, але навіть там жоден інший пристрій не може потягатися з "гуглфоном" в плані камери, софта і продуктивності. Google також гарантує оновлення безпеки до літа 2027 року.

З усім тим, Pixel 6a відстає від конкурентів за часом автономної роботи, також у нього немає роз'єму для навушників.

На четверте місце визначили Galaxy А03s – один з найдоступніших смартфонів в лінійці Samsung. У нього потужний акумулятор, потрійна камера і досить великий дисплей формату Infinity-V.

І, попри низьку ціну – 130 доларів на старті – Samsung не скупиться на оновлення: A03s буде отримувати оновлення до початку 2026 року, тобто повна підтримка протягом чотирьох років з моменту запуску, що нечувано для такого дешевого телефону.

Якщо ви в пошуках потужної начинки, УНІАН ділився рейтингом найпотужніших смартфонів на ринку. У 2023 році рейтинг флагманів очолює IQOO Neo 8 Pro, який став першим у світі апаратом на базі нового процесора Dimensity 9200+. На другому місці розмістився OnePlus 11, а замкнув трійку Oppo Find X6 Рго.

Також нещодавно Motorola представила свою нову "розкладачку" з величезним дисплеєм на всю кришку – на ньому з'являються сповіщення та інша корисна інформація, а під час зйомки він стає цифровим дзеркалом.

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