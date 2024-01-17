Частота оновлення екрана відповідає геймерським запитам і становить 180 Гц,

Xiaomi представила в Китаї Redmi G34WQ – ймовірно, найдоступніший геймерський монітор з 34-дюймовим увігнутим дисплеєм, роздільною здатністю 3440×1440 і співвідношенням 21:9, пише Gizmochina.

Частота оновлення дисплея відповідає геймерським запитам і становить 180 Гц, пікова яскравість – 350 ніт. Покриття колірної гами DCI-P3 вказано в 95%, а точність передачі кольору заявлена на рівні ΔE<2. Є підтримка AMD FreeSync Premium.

Для розміщення на столі, в комплект входить підставка, яка дозволяє регулювати екран вгору/вниз і вліво/вправо. Також підтримується нахил панелі вперед / назад, до того ж є можливість помістити монітор на стіну. Набір портів такий: Displayport 1.4, HDMI 2.0 і 3,5 мм.

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У Китаї за монітор просять всього 1499 юанів (близько 8000 грн). Оскільки моделі китайського бренда швидко перебираються в онлайн магазини, поява новинки на AliExpress питання часу.

Минулої осені Acer випустила ігровий монітор з частотою оновлення 540 Гц – це рекордна частота для моніторів на сьогодні. Насамперед новинка Acer буде цікава професійним кіберспортсменам.

Підбір монітора для комп'ютера – це завжди непросто. А якщо це ігровий – тим паче. Авторитетні експерти з ютуб-каналу Hardware Unboxed поділилися своєю думкою про найкращі ігрові монітори на сьогодні.

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