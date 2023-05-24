Це 27-дюймове рішення з екраном 2K і швидкістю відгуку 1 мс, а коштує дешевше 200 доларів.

Компанія Xiaomi вивела на ринок під брендом Redmi один з найкращих ігрових моніторів за співвідношенням "ціна-якість". Він оновлюється з частотою 165 Гц і підтримує технології DC dimming, Nvidia G-Sync і AMD FreeSync.

Діагональ панелі Redmi G27Q становить 27 дюйма. Це IPS-матриця з роздільною здатністю 2K і швидкістю відгуку 1 мс, повідомляє портал Gizmochina.

Характеристики матриці Redmi G27Q відповідають вимогам стандарту DisplayHDR400 і здатні відображати 16,7 мільйона кольорів. Панель забезпечує охоплення 100% колірного простору sRGB і 95% колірного простору DCI-P3.

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Є у новинки і режим зі зниженим випромінюванням синього світла, що зменшує навантаження на очі при тривалому використанні. Для підключення до ПК є HDMI, DP1.4 і USB-C – через останній може передаватися не тільки відеосигнал, але і 65 Вт потужності для живлення підключеного ноутбука.

Redmi G27Q доступний для купівлі в Китаї за ціною 1400 юанів (близько 7000 грн). Про появу новинки за межами КНР не повідомляється, але незабаром її напевно можна буде знайти на торгових майданчиках по типу AliExpress.

Раніше Lenovo представила моніто-"гігант" для геймерів з 45-дюймовим екраном. Дисплей типу VA має співвідношення сторін 32: 9 при дозволі 5120×1440 пікселів – на вигляд нібито два 24-дюймових монітори з QHD-дозволом поставлені поруч.

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