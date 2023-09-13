Насамперед новинка Acer буде цікава професійним кіберспортсменам.

Acer без особливого галасу запустила в продаж ігровий монітор з підтримкою кадрової частоти 540 Гц – це рекордна частота для моніторів на цей момент. Модель називається XV242F.

Окрім рекордної частоти оновлення, новинка може похвалитися часом відгуку всього 1 мс, підтримкою Nvidia G-Sync і наявністю стереодинаміків. У плані ж зовнішнього вигляду нічого незвичайного – просто чорний плоский монітор з круглою підставкою.

Новинка Acer оснащена 24,1-дюймовою матрицею TN з роздільною здатністю 1080p (Full HD). Яскравість не перевищує 400 ніт, екран охоплює 99% колірної гами sRGB. Для підключення в наявності є порти DisplayPort і HDMI 2.0.

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Варто зауважити, що 540 Гц – це в рази швидше "середньостатистичних" ігрових моніторів, які підтримують роботу "тільки" на частоті 360 Гц. Насамперед новинка Acer буде цікава професійним кіберспортсменам. Однак для генерації 540 кадрів в секунду буде потрібна наявність найтоповішої відеокарти Nvidia або AMD.

Купити Acer XV242F можна в Китаї за 4999 юанів (приблизно 25 000 грн). Додамо, що модель з рекордним екраном 540 Гц є і у Asus, але вона вийде тільки в кінці вересня.

До речі, якщо ви в пошуках недорогого ігрового монітора, недавно Xiaomi випустила один з найкращих ігрових моніторів за співвідношенням "ціна-якість". Це 27-дюймове рішення з екраном 2K і швидкістю відгуку 1 мс, а коштує дешевше 200 доларів.

Водночас Lenovo вивела на ринок монітор-"гігант" для геймерів з 45-дюймовим екраном. Дисплей типу VA має співвідношення сторін 32:9 при роздільній здатності 5120×1440 пікселів – на вигляд нібито два 24-дюймових монітори поставили поруч.

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