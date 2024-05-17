Перший пацієнт, паралізований після нещасного випадку, вже може грати у відеоігри та писати в соцмережах "силою думки".

У січні 2024 року компанія Neuralink Маска провела першу операцію з імплантації нейрочипа в мозок людини. Доброволець, паралізований після нещасного випадку, вже може грати у відеоігри та писати в соцмережах силою думки. Тепер компанія шукає другого учасника для експерименту.

Кандидатами можуть стати тільки паралізовані. "Наш кібернетичний мозковий імплант Telepathy дає змогу "силою думки" керувати смартфоном або комп'ютером", - написав Маск у X, зробивши репост допису Neuralink.

Проєкт Neuralink було запущено 2016 року, у 2019 році компанія продемонструвала прилад, здатний передавати сигнали мозку через Bluetooth. 2021 року вчені провели успішні випробування чипа на тваринах, а двома роками пізніше розпочали відбір добровольців для чипування. Тести на людях триватимуть шість років, а в разі успіху компанії дозволять розпочати повноцінне впровадження технології всім охочим.

У майбутньому Маск планує імплантувати мозковий чіп і собі: у перспективі він дасть змогу не тільки керувати електронікою, а й повертати рухливість кінцівкам, боротися з депресіями, повертати слух, і навіть змусити мозок працювати ефективніше.

При цьому компанія Маска не претендує на першість в імплантації чіпів у мозок. стартап Synchron ще у 2022 році імплантував людині з важким паралічем нейрокомп'ютерний інтерфейс, який дає змогу керувати електронними пристроями силою думки.

Перший пацієнт Neuralink грає в Mario Kart силою думки: відео

Раніше цього року Ілон Маск анонсував випуск ще одного мозкового імпланта під назвою Blindsight. Він замислюється як девайс, який дасть змогу сліпим людям знову бачити світ. Імплант уже випробовують на мавпах.

А вже 2025 року може відбутися вихід людиноподібних роботів Optimus від Tesla. Згідно із задумом, він замінить більшу частину рутинної людської роботи. При цьому Маск запевняє, що робот не має наміру відбирати робочі місця у самих людей.

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