Проблема з'явилася із початком російського наступу на Харківщині і досі не вирішена.

Компанія SpaceX, яка володіє мережею супутникового зв’язку Starlink, наполегливо працює над тим, щоб нейтралізувати спроби Росії заглушити цей зв’язок. Про це повідомив засновник і керівник компанії Ілон Маск.

Один з користувачів твітера, директор великого інвестиційного фонду, прокоментував статтю The New York Times про те, що росіяни заглушили зв’язок ЗСУ на початку наступу на Харківщині.

"Starlink залишається єдиною працюючою системою зв’язку на передовій, незважаючи на наполегливі зусилля росіян порушити її роботу. Інше військове комунікаційне обладнання США, таке як Viasat, вийшло з ладу в перші кілька годин і більше не відновилося", – написав фінансист.

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На це повідомлення відповів Ілон Маск: "Саме так!"

"SpaceX витрачає значні ресурси на боротьбу з російськими спробами глушіння. Це складна проблема. Їм вдалося вимкнути всі системи зв’язку, крім Starlink", – наголосив він.

Росіяни глушать Starlink на фронті

Як писав УНІАН, на початку російського наступу на Харківському напрямку вийшли з ладу термінали Starlink, а також інші системи зв’язку. Як зазначала The Washington Post, повне відключення пристроїв Starlink відбулося вперше за час повномасштабної війни.

Однак пізніше з’ясувалося, що першим днем вторгнення на Харківщину справа не обмежилася. Супутниковий зв’язок Starlink "лихоманить" досі. Здебільшого проблема виражається в різкій зміні швидкості каналу, також спостерігаються втрати пакетів.

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