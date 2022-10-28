Мільярдер зазначив, що хотів мати цифрову платформу для обговорення широкого спектру думок

Американський мільярдер та засновник SpaceX Ілон Маск закрив угоду з купівлі соціальної мережі Twitter. Він прийняв таке рішення, оскільки хотів мати цифрову платформу для обговорення широкого спектру думок

Про це йдеться в листі Маска, оприлюдненому на сторінці в Twitter.

За його словами, для майбутньої цивілізації важливо обговорювати різні теми в здоровій манері без агресії та жорстокості. Мільярдер вказав, що хоче допомогти людству в той час, як ЗМІ "підігрівають" розкол суспільства, тому що вважається, що це приносить гроші, але водноча позбавляють людство можливості діалогу.

Відео дня

Крім того, Маск зазначив, що в Twitter не можна буде публікувати "що-небудь без подальших наслідків". Також він пообіцяв, що соцмережа залишиться "гостинною для всіх".

За даними CNBC, попередній гендиректор Параг Агравал та фінансовий директор Нед Сігал покинули штаб-квартиру компанії.

Купівля Ілоном Маском Twitter - що відомо

9 липня з'явилася інформація, що засновник SpaceX, мільярдер Ілон Маск розірвав угоду про покупку соцмережі Twitter. Вартість угоди составлялаа 44 мільярди доларів.

Компанія подала на мільярдера в суд, щоб оскаржити рішення. Судовий процес призначили на 17-21 жовтня, але за два тижні до початку слухань Маск заявив, що купує соцмережу.

Газета The Washington Post повідомила про плани Маска скоротити штат Twitter. У публікації говорилося, що Маск безпосередньо повідомив співробітникам офісу компанії в Сан-Франциск про майбутнє скорочення штату з 7,5 тис.до 2 тис, залишивши лише кістяк команди.

27 жовтня мілліадер відвідав офіс Twitter, де спростував інформацію про скорочення співробітників компанії.

Вас також можуть зацікавити новини: