Новоспечений власник Twitter Ілон Маск пообіцяв покинути пост генерального директора соцмережі, як тільки знайде собі заміну. Про те він написав на своїй сторінці в "Твіттер".
"Я піду з посади генерального директора, як тільки знайду когось досить дурного, щоб взятися за цю роботу!"- написав Маск.
Він додав, що після цього збирається керувати командами програмного забезпечення та серверів.
Ілон Маск і Twitter
Нагадаємо, Ілон Маск купив Twitter у жовтні цього року. Після цього послідувала низка звільнень з компанії і "ноу-хау" в самій соцмережі.
Кілька днів назад Маск запустив у "Твіттері" опитування, чи покинути йому посаду керівника соцмережею. Підсумки голосування показали, що мільярдер повинен піти з поста гендиректора соцмережі. Так, 57,5% учасників опитування підтримали відхід Маска з поста СЕО Twitter. Всього в голосуванні взяли участь понад 17,5 млн осіб.