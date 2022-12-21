Зараз Ілон Маск підшукує собі заміну на пост керівника соцмережі.

Новоспечений власник Twitter Ілон Маск пообіцяв покинути пост генерального директора соцмережі, як тільки знайде собі заміну. Про те він написав на своїй сторінці в "Твіттер".

"Я піду з посади генерального директора, як тільки знайду когось досить дурного, щоб взятися за цю роботу!"- написав Маск.

Він додав, що після цього збирається керувати командами програмного забезпечення та серверів.

Відео дня

Ілон Маск і Twitter

Нагадаємо, Ілон Маск купив Twitter у жовтні цього року. Після цього послідувала низка звільнень з компанії і "ноу-хау" в самій соцмережі.

Кілька днів назад Маск запустив у "Твіттері" опитування, чи покинути йому посаду керівника соцмережею. Підсумки голосування показали, що мільярдер повинен піти з поста гендиректора соцмережі. Так, 57,5% учасників опитування підтримали відхід Маска з поста СЕО Twitter. Всього в голосуванні взяли участь понад 17,5 млн осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: