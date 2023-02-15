Маск обіцяв піти у відставку, коли "знайде когось досить тупого" для цієї посади.

Власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск, який обіцяв піти у відставку з посади гендиректора компанії, показав свою "заміну".

Як би цього не хотіли мільйони користувачів, які очікують, коли ж Маск покине посаду, "новий гендиректор" навряд чи кардинально змінить ситуацію. Це собака.

"Новий генеральний директор Twitter просто чудовий. Набагато кращий за того іншого хлопця! Він чудово розбирається в цифрах! Він ідеально підходить для цієї роботи!",- написав Маск в соцмережі і показав серію світлин свого собаки породи шіба-іну на прізвисько Флокі в одязі з написом "Twitter CEO".

Відео дня

У кадрі можна побачити різноманітні атрибути "нового гендиректора". Це і папери з його ім'ям, і "іменна" печатка у вигляді лапи.

Відставка Ілона Маска

Ілон Маск купив Twitter у жовтні 2022 року. За зміною власника послідувала низка звільнень і серія суперечливих нововведень в самій соцмережі.

В грудні Ілон Маск влаштував голосування щодо того, чи варто йому піти з посади. У голосуванні взяли участь понад 17,5 млн осіб, 57,5% учасників опитування підтримали звільнення Маска.

Він пообіцяв залишити посаду генерального директора соцмережі, щойно знайде собі заміну. "Я піду з посади генерального директора, щойно знайду когось досить дурного, щоб взятися за цю роботу!",- написав він.

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