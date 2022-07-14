Насамперед мовиться про лінійку iPhone 15, яку компанія покаже у 2023 році.

Відомий Інсайдер Мін-Чі Куо розкрив цікаву інформацію про майбутні моделі айфонів, які з'являться в найближчі два роки. Як мінімум, одна з моделей лінійки iPhone 15, вперше за всю історію компанії, буде оснащена перископічною камерою.

Даний апгрейд дозволить в рази поліпшити зум на смартфонах без втрати вихідної якості, передає GSMArena.

За даними джерела, Apple буде використовувати в перископах сенсор розміром в третину відіконівского дюйма. Його дозвіл складе 12 Мп, а диофрагма – F/2.8, яка забезпечить 5- або 6-кратне оптичне наближення.

У перископічній камері лінзи і датчик розташовані під кутом, а світло проникає через систему дзеркал. Така схема дозволяє відсунути об'єктив від матриці для більшого зуму без збільшення габаритів смартфона.

Разом з тим у 2024 році перископічний сенсор вже дістанеться iPhone 16 Pro поряд з iPhone 16 Pro Max. Що стосується iPhone 14 (2022), то їх оснастять оновленим датчиком камери на 48 Мп, що дозволить знімати відео в 8K.

Якщо нічого не зміниться, презентація лінійки iPhone 14 P відбудеться у вересні. До слова, раніше була інформація, що через нову хвилю "коронавірусної істерії" в Китаї Apple не встигнуть вчасно налагодити виробництво 14-ї серії.

Окрім очевидних айфонів, Apple готує масові оновлення практично всіх своїх пристроїв: від "розумних" годинників та планшетів до навушників й комп'ютерів Mac.

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