Окрім очевидних айфонів, купертинівці готують масові оновлення практично всіх своїх пристроїв.

Починаючи з осені 2022 року в Apple очікується один з найактивніших періодів випуску новинок. Окрім очевидних айфонів, купертинівці готують масові оновлення практично всіх своїх пристроїв

Подробиця ділиться редактор видання Bloomberg й інсайдер Марк Гурман.

Про деякі нововведення iPhone 14 ми вже розповідали раніше. За свіжим інсайдам, в Pro-версії майбутньої лінійки айфонів з'явиться підтримка Always-On Display – повідомлення, час, та інша системна інформація буде зображена на вимкненому екрані, як зараз це відбувається в Apple Watch.

Серед додаткових "фішок" iPhone 14 Pro:

покращена фронтальна камера,

нова основна камера з 48-МП сенсором,

більш продуктивний процесор A16,

зменшений виріз системи Face ID.

А ось звичайні моделі й надалі будуть оснащені тим же чіпом A15, що й торішній iPhone 13. Очікується, що 14-й модельний ряд смартфон від Apple буде представлений й випущений у вересні.

"Розумні" годинники

Лінійка Apple Watch Series 8, яка вийде цієї осені, буде включати 3 моделі – "бюджетну", стандартну і захищений варіант для любителів екстремальних видів спорту.

При цьому, як повідомляють джерела, нові Apple Watch охазяйнуються чипсетом S8, який функціонально практично не відрізняється від S7 і S6.

Майбутня лінійка планшетів

Восени також можна очікувати релізу нових iPad Pro на M2 разом з базовим iPad 10-го покоління. Останній отримає систему-на-чіпі Apple A14 і USB Type-C.

Також відомо, що протягом наступних двох років Apple має намір випустити більші моделі iPad з 14-або 15-дюймовим дисплеєм.

Гарнітура змішаної реальності

Її вихід запланований на початок наступного року. За свіжими даними, новинка отримає флагманський чипсет Apple M2, зможе працювати як з доповненою (AR), так і віртуальною реальностями (VR), а також отримає 16 ГБ оперативної пам'яті.

Раніше повідомлялося, що для створення контенту Apple привернула голлівудських режисерів, в тому числі Джона Фабро.

Які ще новинки готує Apple:

нову версію "розумної" колонки HomePod з чіпом S8, що і в Apple Watch;

оновлену приставку Apple ТВ, яку оснастять системою-на-чіпі Apple A14 і додатковим гігабайтом оперативної пам'яті;

кілька Mac з чипсетом M2 і навіть M3;

бездротові навушники AirPods Pro.

Нагадаємо, раніше цього місяця Apple анонсувала iOS 16, яка стане доступна для власників iPhone вже цієї осені. Вона запропонує ряд поліпшених функцій, в тому числі екран блокування з новими віджетами і "живі" оповіщення.

Але якщо вам не терпиться випробувати нововведення вже зараз, ви можете взяти на себе ношу бета-тестера. УНІАН детально розписав, як випробувати нову систему у справі раніше за інших.

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