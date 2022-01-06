Між тим iPhone 13 Pro пропонує тільки 3-кратний оптичний зум.

iPhone 14 ще навіть не анонсований, а в Інтернеті вже з'явилася інформація щодо 15-го модельного ряду телефонів Apple.

З повідомлень мережевих джерел ми дізналися, що новинка отримає перископну камеру і 10-кратне оптичне збільшення. Така система буде мінімум в одному смартфоні з нової лінійки.

Ця інформація підтверджує більш ранній інсайд, даний авторитетним Мін-Чі Куо:

Читайте такожРозкрито перші особливості iPhone 15 та нові витоки щодо iPhone 14Що показово, конкуренти з Samsung показали цю технологію ще в рамках флагманської серії Galaxy S20, яка вийшла в січні 2021 року. З часом ідею скопіювали флагмани Huawei, Xiaomi, Oppo та інших компаній. Наприклад, Huawei P40 Pro+ і топова версія Galaxy S21 вже оснащені 10-кратною "оптикою", тоді як в iPhone 13 Pro є всього лише 3-кратний оптичний зум (який виявився провальним).

Що за камера-перископ і навіщо вона потрібна

У звичайних камер матриця розташована уздовж корпусу смартфона, тобто світло потрапляє безпосередньо на сенсор, проламуючись через лінзи. У перископа ж, окрім іншого, світло проходить крізь спеціальну призму, що розгортає світло на 90°. Це необхідно для того, щоб розмістити матрицю камери поперек корпусу.

Все це забезпечує смартфонам можливість оптичного наближення зображень без втрати якості.

Читайте такожУ нових Айфонах зникне слот для SIM-картки: чим їх замінятьРаніше УНІАН вже писав, що вартість нового бюджетного Айфона може неприємно здивувати користувачів. Цінник апарату буде як у минулого покоління – 400 доларів, у гривнях це приблизно 10-11 тис., що трохи менше, ніж стартова ціна iPhone SE (2020), але все одно така вартість виглядає трохи нелогічною, особливо на тлі ціноутворення техніки Apple в Україні, де $400 перетворюються на 15-16 тис. – за ці гроші на вітчизняних прилавках можна знайти iPhone 11.

До речі, якщо вірити чуткам, Apple також працює над моделлю iPhone SE Plus зі збільшеним екраном, але не факт, що вона вийде в наступному році.

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