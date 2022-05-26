Китайські весняні локдауни впливають й ще вплинуть на технологічний ланцюжок в країні.

Компанія Apple традиційно представляє нове покоління айфонів у вересні, але цього року через нову хвилю "коронавірусної істерії" в Китаї купертинівці найімовірніше не встигнуть вчасно налагодити виробництво 14-ї серії.

Згідно зі звітом Nikkei Asia, старт виробництва iPhone 14 відкладається приблизно на три тижні, як мінімум щодо однієї з моделей лінійки.

Відомо, що процес розробки нового покоління iPhone залучені три підрядники Apple – компанії Luxshare, Foxconn і Pegatron, діяльність підприємств яких на території Китаю істотно постраждала через локдауни.

Водночас наголошується, що запуск виробництв в Китаї після тривалого локдауну ще не гарантує прискорення процесу розробки, оскільки фахівці поки не мають змогу вільно переміщатися по території країни, а без цього створювати складні електронні пристрої набагато складніше.

За попередньою оцінкою, зрив виробництва майбутніх айфонів може в кінцевому підсумку коштувати Apple до $8 млрд доходу.

Очікується, що лінійка iPhone зразка осені 2022 року буде складатися з чотирьох моделей: 14, Pro, Max і Pro Max. Також згадується, що преміальні моделі iPhone 14 стануть ще дорожче, а "чубок" замінить овальний виріз у формі пігулки. Природно, оновиться і залізо.

Раніше УНІАН повідомляв, що Apple і Samsung продовжують сертифікувати техніку у РФ навіть після відходу з країни. Експерти вважають, що компанії роблять це з перспективи відновлення продажів в країні.

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