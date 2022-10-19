Зазначається, що припинення виробництва сталося всього через два тижні після виходу новинки на ринок.

Схоже, що iPhone 14 Plus, як і базова модель, виявилася нікому не потрібна. Apple почала згортати виробництво цієї моделі всього через два тижні після виходу новинки на ринок.

За даними видання The Information, купертинівці зробили запих негайно зупинити випуск компонентів для iPhone 14 Plus, поки департамент з продажу "переглядає попит на продукт", а заводи, що збирають з цих деталей Смартфони, скоротити обсяги на 70-90%.

Покупці вважають за краще брати інші моделі, оскільки iPhone 14 Plus коштує всього на 100 доларів менше, ніж в рази навороченішого iPhone 14 Pro, і на ті ж $100 дорожче майже точно такого ж iPhone 14. Фактично, це просто збільшений в розмірах 14-й з усіма його недоліками.

Відео дня

Зі схожими проблемами Apple зіткнулася і при продажу iPhone mini, які не змогли завоювати популярність у споживачів. Смартфон випускали протягом двох років в iPhone 12 та iPhone 13, проте у 2022 році відмовилися від нього на користь Plus – моделі зі збільшеним дисплеєм, але без функцій Pro-версії.

Нагадаємо, iPhone 14 Plus надійшла в продаж тільки 7 жовтня. Інші смартфони 14-ї серії продаються з 16 вересня.

Чому звичайні iPhone 14 нікому не потрібні

Причин, чому так вийшло, можна назвати відразу кілька. Одна з них – відсутність суттєвих відмінностей між iPhone 13 і 14. У "чотирнадцятки" все той же "чубчик", дисплей з частотою 60 Гц і навіть торішній процесор A15 Bionic.

Водночас топові iPhone 14 Pro пропонують куди більше: новий процесор A16 Bionic, Dynamic Island, частоту оновлення екрана від 1 до 120 Гц, а також режим Always On Display. Ще й "завезли" нову камеру на 48 мегапікселів і традиційні обіцянки неймовірних результатів її роботи.

За даними інсайдерів, новий інтерактивний виріз, що з'явився в iPhone 14 Pro, з'явиться у всіх моделях iPhone 15. При цьому базові iPhone 15, скоріш за все, знову залишаться з 60-герцовими дисплеями.

Вас також можуть зацікавити новини: