А це, нагадаємо, найдешевша модель в лінійці нових айфонів – ціни на неї стартують від $799.

Схоже, що базовий iPhone 14 виявився нікому не потрібен. Згідно з останніми повідомленнями, через низький попит Apple реорганізує відразу п'ять виробничих ліній на заводі Foxconn – найбільшого збирача айфонів.

Цехи переобладнують для випуску більш жаданих iPhone 14 Pro і Pro Max. Аналітики прогнозують, що на них припадатиме близько 65% продажів, повідомляє MacRumors.

Слабкий інтерес до базових iPhone 14 недивний. Вони, по суті, являють собою злегка поліпшені iPhone 13: у смартфонів все той же "чубчик", дисплей з частотою 60 Гц і навіть торішній процесор A15 Bionic. Якщо шукати відмінності, то можна хіба що виділити режим визначення ДТП і супутниковий зв'язок для екстрених ситуацій, але і він працює тільки в США і Канаді.

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Втім, у них все ж є одна унікальна "фішка", яку Apple чомусь не афішувала. Молодші моделі лінійки забезпечили знімною задньою панеллю – це помітно спрощує їх ремонт. Як зазначають фахівці у своїх оглядах, це "найремонтопридатніший айфон" з часів iPhone 7, випущеного у 2016 році.

В той самий час топові iPhone 14 Pro пропонують куди більше: новий процесор A16 Bionic, Dynamic Island, частоту оновлення екрана від 1 до 120 Гц, а також режим Always On Display. Ще й "завезли" нову камеру на 48 мегапікселів і традиційні обіцянки неймовірних результатів її роботи.

На думку багатьох користувачів і оглядачів, новий інтерактивний виріз є найкращим дизайнерським ходом Apple в новітній історії компанії. За даними інсайдерів, Dynamic Island, що з'явився в iPhone 14 Pro, буде використаний у всіх моделях iPhone 15.

Найкращі альтернативи iPhone 14 у 2022 році

Раніше редакція порталу Android Authority склала список актуальних гаджетів, які за своїми параметрами рівні або навіть перевершують нові смартфони Apple, але коштують в рази дешевше.

У список потрапили пристрої Samsung, Google та від самої Apple – мовиться про iPhone SE третього покоління, який коштує в районі 400 доларів.

А тим часом Apple готується до своєї другої у 2022 осінньої презентації, яка пройде в кінці жовтня. На ній покажуть нові айпади, "маки" і макбуки.

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