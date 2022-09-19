Згідно з чутками, новий інтерактивний виріз, що з'явився в iPhone 14 Pro, буде використаний у всіх моделях iPhone 15.

З моменту запуску iPhone 14 пройшло всього кілька днів, а мережа вже повниться чутками про майбутні iPhone 15. Свіжий витік розкриває деякі особливості базових моделей.

Згідно з повідомленням авторитетного аналітика Росса Янга, в наступних айфонах Apple остаточно відмовиться від "моноброві" на екрані, яка вперше з'явилася у 2017 році. Таким чином, всі моделі iPhone 15 матимуть новий виріз Dynamic Island, що вперше з'явився в iPhone 14 Pro.

При цьому, попри запозичення ключової "фішки" флагманських моделей 2022 року, базові моделі нових айфонів знову не отримають 120-герцові дисплеї. Через це новомодна функція Always-On Display залишатиметься ексклюзивною для Pro-моделей.

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Про Dynamic Island

На думку багатьох користувачів і оглядачів, нове рішення з вирізом Dynamic Island, в якому з'являються різні повідомлення, є найкращим дизайнерським ходом Apple в новітній історії компанії.

Це цікаве рішення швидко взяли на озброєння китайські розробники додатків під Android. Судячи з усього, Apple задала новий тренд, і тепер функцію будуть копіювати взагалі все.

Нагадаємо, iPhone 14 також отримали функцію супутникового зв'язку. УНІАН розповідав, як вона працює і навіщо потрібна.

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