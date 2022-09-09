В iPhone 14 яблучна корпорація вперше з 2020-го року збільшила кількість оперативки.

Apple ніколи офіційно не афішує обсяг оперативної пам'яті у своїх айфонах, але з року в рік цю інформацію знаходять в додатку Xcode для розробників.

Як повідомляє портал MacRumors, в iPhone 14 яблучна корпорація вперше з 2020-го року збільшила кількість оперативки – у всіх чотирьох моделях тепер 6 ГБ.

При цьому тип пам'яті все ще невідомий. За даними деяких інсайдерів, в iPhone 14 Pro і 14 Pro Max встановлений більш швидкісний LPDDR5, а в iPhone 14 і 14 Plus – LPDDR4X.

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Нагадаємо, що в минулому і позаминулому роках 6 ГБ ОЗУ було тільки у Pro-моделях, тоді як базовим айфонам доводилося задовольнятися 4 ГБ пам'яті. Таким чином збільшений обсяг оперативної пам'яті став, мабуть, однією з ключових відмінностей новинки від попередника.

Коротко про новенькі iPhone 14

Презентація iPhone 14 відбулася ввечері 7 вересня. Apple знову розділила моделі iPhone на "звичайний" і Pro-версію, і mini серед них немає.

iPhone 14 Pro і 14 Pro Max отримали новий інтерактивний виріз, частоту оновлення екрана від 1 до 120 Гц і довгоочікуваний режим Always On Display, який вже стан нормою на Android. Основна камера тепер на 48 Мп, а всередині стоїть новий процесор A16 Bionic.

Звичайні iPhone 14, по суті, являють собою злегка поліпшені iPhone 13: у смартфонів все той же "чубчик", дисплей з частотою 60 Гц і навіть торішній процесор A15 Bionic, щоправда, із додатковим графічним ядром – продуктивність зросла на 18%.

Зі спільного у всіх чотирьох моделях: підтримка супутникового зв'язку для повідомлень в екстрених ситуаціях, а також відсутність слота для SIM-карти. У нових смартфонах від Apple "сімки" будуть віртуальні.

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