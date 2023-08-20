Він отримає 10x оптичне збільшення і буде конкурувати з Galaxy S23 Ultra за звання найкращого камерофона.

Схоже, в цьому році Apple таки представить відразу 5 моделей iPhone 15: базовий, Plus, Pro, Pro Max, а також найтоповіший з приставкою Ultra.

Про це розповів журналіст Ендрю О'хара з Apple Insider. Він стверджує, що отримав цю інформацію відразу від декількох надійних джерел.

Приставкою Ultra Apple хоче ще більше підкреслити "преміальність" найдорожчого айфона в лінійці, як це роблять Android-виробники. Він отримає всі головні "фішки" Pro-моделей, плюс 10-кратний оптичний зум, що робить його прямим конкурентом Galaxy S23 Ultra, який є одним з найкращих камерофонів на ринку і чимось на зразок золотого стандарту, коли йдеться про можливості масштабування.

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Чи буде iPhone 15 Ultra мати спеціальний об'єктив із 10-кратним збільшенням, чи він буде використовувати обрізання датчика для 10-кратного збільшення, поки не зовсім зрозуміло. Але є припущення, що у нього буде об'єктив з двома змінними режимами масштабування.

Що відомо про iPhone 15 Ultrа

Чутки про iPhone 15 Ultra ходять ще з початку року. Спочатку вважалося, що ця модель прийде на зміну 15 Pro Max, потім – що вона стане п'ятою моделлю в лінійці 16-го покоління.

У попередніх витоках говорилося, що iPhone 15 Ultra отримає яскравіший дисплей, ніж у Pro, подвійну селфі-камеру і титанову задню панель з загнутими гранями, аналогічної тій, що стоїть в Apple Watch Ultra.

Так чи інакше, доведеться дочекатися вересневого івента Аpple, де і буде представлена лінійка смартфонів iPhone 2023 року. Вона відбудеться 12 чи 13 вересня, а в продаж нові айфони надійдуть 22 числа.

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