Очікується, що ця модель запропонує перископну телекамеру, подвійну селфі-камеру і титанову задню панель із загнутими гранями.

Восени 2023 року Apple представить найдорожчий смартфон у своїй історії, повідомляють китайські ЗМІ. За даними джерела, вартість iPhone 15 Ultra з титановим корпусом складе близько 20 тис. юанів (~105 тис. грн).

Приставкою Ultra Apple хоче ще більше підкреслити "преміальність" найдорожчого айфона в лінійці, як це зазвичай роблять Android-виробники. Наприклад, Xiaomi 12S Ultra чи Galaxy S23 Ultra багато в чому перевершують номерні та Pro-моделі в плані "заліза".

Аpple, як повідомляють джерела, наслідує їхній приклад і перейменує модель Pro Max в Ultra, щоб показати розрив між цими двома моделями.

Відео дня

Для порівняння, iPhone 14 Pro Max в Китаї стартує з 9000 юанів – тобто йдеться про подорожчання більш ніж удвічі. Можливо, мова йде про найдорожчу версію iPhone 15 Ultra з 1 ТБ в топі, хоча і в цьому випадку ціна здається величезною, оскільки найдорожчий iPhone 14 Pro Max в Піднебесній обійдеться в 13.5 тис. юанів.

Очікується, що iPhone 15 Ultra запропонує перископну телекамеру, подвійну селфі-камеру і титанову задню панель із загнутими гранями, аналогічної тій, що стоїть в останніх Watch Ultra. Також ця модель отримає в два рази більше вбудованої пам'яті, тобто початкова версія стартує відразу з 256 ГБ.

Раніше кілька джерел вже говорили про те, що в 2023 році Apple планує випустити флагманський Айфон під новою назвою і з унікальними фішками. Він прийде на зміну топовому iPhone Pro Max і буде називатися iPhone 15 Ultra.

Три гаджети, які ми очікуємо від Apple цієї весни

На початку березні компанія представила "жовтий" iPhone 14, а до кінця літа очікується прем'єра 15-дюймового MacBook Air та оновленого Mac Pro. Також навесні-влітку Apple випустить спеціальну версію AirPods Pro з USB-C замість Lightning. Ходять чутки і про друге покоління AirPods Max.

Традиційно, головна презентація компанії пройде восени. На ній покажуть смартфони iPhone 15 з новим дизайном і USB-C, Apple Watch Series 9 і, скоріш за все, нові планшети.

Вас також можуть зацікавити новини: