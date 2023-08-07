Цього року традиційний вересневий івент Apple пройде пізніше, ніж зазвичай.

За даними Марка Гурмана з Bloomberg, нові iPhone 15 надійдуть у продаж 22 вересня. Оглядач видання відомий інсайдерськими відомостями, які практично завжди підтверджуються.

Офіційний анонс відбудеться 12 або 13 вересня – вівторок чи середа, зазвичай Apple проводить заходи в ці дні тижня. Раніше видання 9to5Mac також повідомляло про презентацію 13 вересня.

Нагадаємо, що від iPhone 15 і iPhone 15 Plus чекають отримання функції Dynamic Island і кардинальне оновлення камер. Водночас преміальні iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max будуть оснащуватися новим процесором A17 Bionic, рекордно вузькою рамкою, титановим корпусом та іншими поліпшеннями.

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Також Гурман розповів, що Apple почала тестування нового комп'ютера Mac із чіпом M3 – він має вісім ядер ЦП і десять графічних ядер. Оперативної пам'яті – 24 ГБ. Скоріш за все, йдеться про Mac mini.

На вересневій презентації Apple, імовірно, покаже iPhone 15 і Apple Watch Series 9 з Watch Ultra 2. А вже в жовтні очікується презентація комп'ютерів на новому поколінні Apple Silicon.

Ще до кінця 2023 року може бути анонсовано третє покоління AirPods Pro і нові пристрої для дому.

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