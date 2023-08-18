Плюс, не факт, що прискорена зарядка дістанеться всім новим моделям.

Разом з місткістю акумуляторів Apple збільшить потужність зарядки в лінійці iPhone 15. Нові айфони зможуть заряджатися з потужністю до 35 Вт, щоправда, не факт, що прискорена зарядка дістанеться всім новим моделям.

Apple ніде не називає потужність зарядки своїх смартфонів. Однак, згідно з тестами, у iPhone 14 Pro швидкість зарядки обмежена 27 Вт, у більш дешевих iPhone 14 – але 20 Вт, пише 9to5Mac.

Сучасні Android-смартфони заряджаються від куди більш потужних адаптерів. Навіть для середньобюджетних моделей 60-ватні адаптери стали звичною буденністю, а більш круті апарати підтримують від 100 Вт. Наприклад, у GT Neo 5-240 Вт. Таким чином всього за 80 секунд набираються перші 20%, а повний заряд займає 9 хвилин.

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Практично достовірно відомо, що в серії iPhone 15 на зміну фірмовому Lightning прийде USB-C. Є навіть інформація, що заряджати їх з високою швидкістю можна буде тільки через сертифіковані кабелі (Made For iPhone), а для "нерідних" кабелів потужність буде штучно занижуватися спеціальним чіпом.

Втім, Єврокомісія вже пригрозила компанії забороною на продаж iPhone 15 в країнах ЄС за реалізацію подібної ідеї.

Apple iPhone 15: дата виходу та характеристики

Вже підтверджено, що Apple представить лінійку iPhone 15 та інші "яблучні" гаджети 12 чи 13 вересня. А в продаж вони надійдуть 22 числа.

Базові моделі позбудуться "чубчика" на користь Dynamic Island і обзаведуться 48-Мп камерами, а старші отримають продуктивний чіп A17, рекордно вузьку рамку, 2 ТБ пам'яті в топі, титановий корпус та інші поліпшення.

Всі чутки та витоки указують на те, що Apple підніме ціни на Pro-версії щодо торішніх айфонів на 100-200 доларів. Ймовірно, подорожчають тільки преміальні моделі, 15 і 15 Plus будуть коштувати стільки ж, скільки коштували iPhone 14 і 14 Plus.

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